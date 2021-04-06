К десятилетию с момента выхода первой серии «Игры престолов» дом «Фаберже» выпустит яйцо. В основу сюжета легла история главной героини Дейенерис Таргариен.
This April, we're hatching a new surprise collaboration to commemorate the ten year anniversary of the award-winning @GameOfThrones, fusing our superior craftsmanship and artistic ingenuity with one of the 21st century's most iconic TV series. #GameOfThrones #Faberge pic.twitter.com/D967RxkW7N— Fabergé (@OfficialFaberge) April 5, 2021
Новость о совместном проекте «Фаберже» и создателей культового сериала появилась на сайте ювелирного дома 5 апреля. Придумать, что будет внутри драгоценного яйца, выпало на долю Мишель Клэптон, дизайнера костюмов «Игры престолов» и главного дизайнера «Фаберже» Лийзы Таллгрен. В итоге оно будет символизировать драконьи яйца, которые определяли судьбу героини на протяжении восьми сезонов.
Также конструкция таит в себе корону — миниатюрную версию короны, которую Дейенерис могла получить, заняв трон. Яйцо инкрустируют бриллиантами и рубинами. Стоимость драгоценности оценивают в 2,2 миллиона долларов.
Напомним, в начале года в Петербурге разгорелся скандал вокруг выставки «Фаберже — ювелир Императорского двора». Работающий в Лондоне арт-дилер и коллекционер Андрей Ружников обвинил Эрмитаж в демонстрации подделок и «вульгарного новодела». «Сомнительные» экспонаты были предоставлены частными собраниями. «Фонтанка» обнаружила, что за громкими обвинениями стоит давний конфликт. Музей заявил, что нашел признаки некачественной реставрации, но не подделки.