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К десятилетию «Игры престолов» «Фаберже» выпустит эксклюзивное яйцо. Невылупившийся дракон будет стоить более 2 млн долларов

Яйцо «Фаберже» появится к десятилетию «Игры престолов»

К десятилетию с момента выхода первой серии «Игры престолов» дом «Фаберже» выпустит яйцо. В основу сюжета легла история главной героини Дейенерис Таргариен.

Новость о совместном проекте «Фаберже» и создателей культового сериала появилась на сайте ювелирного дома 5 апреля. Придумать, что будет внутри драгоценного яйца, выпало на долю Мишель Клэптон, дизайнера костюмов «Игры престолов» и главного дизайнера «Фаберже» Лийзы Таллгрен. В итоге оно будет символизировать драконьи яйца, которые определяли судьбу героини на протяжении восьми сезонов.

Также конструкция таит в себе корону — миниатюрную версию короны, которую Дейенерис могла получить, заняв трон. Яйцо инкрустируют бриллиантами и рубинами. Стоимость драгоценности оценивают в 2,2 миллиона долларов.

Напомним, в начале года в Петербурге разгорелся скандал вокруг выставки «Фаберже — ювелир Императорского двора». Работающий в Лондоне арт-дилер и коллекционер Андрей Ружников обвинил Эрмитаж в демонстрации подделок и «вульгарного новодела». «Сомнительные» экспонаты были предоставлены частными собраниями. «Фонтанка» обнаружила, что за громкими обвинениями стоит давний конфликт. Музей заявил, что нашел признаки некачественной реставрации, но не подделки.

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Комментарии (1)

Pupin
А к какой стране теперь относится дом
Фаберже?
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