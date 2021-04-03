Эрмитаж не нашёл подделок среди экспонатов временной выставки предметов Фаберже. Но кое-что требует замены

К примеру, подтверждено, что императорское пасхальное яйцо с сюрпризом в виде курочки, в подлинности которого возникли сомнения, было изготовлено не ранее 1895 года и не позднее 1897 года. В верхней части яйца в месте крепления бортика имеются грубые потеки клея — свидетельство поздней и неумелой реставрации.

Результаты исследования предметов из частных коллекций опубликованы на сайте Государственного Эрмитажа 2 апреля. В музее заявили, что была выявлена их богатая история, в том числе с реставрацией, временами — низкокачественной.

Низкокачественной починке подверглась и диадема императрицы Александры Федоровны. Со временем она утратила первоначальный нижний обод, при изготовлении которого использовалось золото. В новом — только медь. Все остальные детали тиары и драгоценные камни являются подлинными и соответствуют пробирному уставу 1896 года, а вот детали каркаса, которые использовались для реставрации, требуют замены.

Зато подвеска в виде жемчужного яйца, как установили специалисты, похоже, вообще не подвергалась переделке — по крайней мере, следов вмешательства не нашли. Жемчуг, который во времена Фаберже был уникален и стоил огромных денег, подлинный.

В Эрмитаже добавили, что в будущем должны проводиться и другие исследования экспонатов: в частности, на анализ материалов на аппаратуре следующего поколения и сравнение эталонных и спорных предметов, которые хранятся в разных музеях.

Выставка «Фаберже — ювелир Императорского двора» открыта в ноябре прошлого года. Скандал вокруг неё разгорелся в начале 2021 года после того, как работающий в Лондоне арт-дилер и коллекционер Андрей Ружников обвинил Эрмитаж в демонстрации подделок и «вульгарного новодела». «Сомнительные» экспонаты были предоставлены частными собраниями. «Фонтанка» обнаружила, что за громкими обвинениями стоит давний конфликт.