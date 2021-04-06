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Зеленский назвал единственный способ окончить войну в Донбассе

Президент Украины заявил, что единственный способ завершить конфликт в Донбассе — вступление в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Об этом 6 апреля сообщается на сайте главы государства.

«Последние недели мы наблюдаем очень опасную тенденцию к увеличению количества нарушений режима прекращения огня со стороны российских оккупационных войск и рост количества погибших украинских защитников», — подчеркнул Зеленский.

Он попросил Столтенберга уделить больше внимания вопросам безопасности в Черном море и в целом усилить присутствие альянса в регионе.

«Мы стремимся к реформированию нашей армии и оборонного сектора, но одними реформами Россию не остановить. НАТО — это единственный путь к окончанию войны в Донбассе. ПДЧ (план действий по членству в альянсе. — Прим. ред.) станет настоящим сигналом для РФ», — подытожил Зеленский.

Сегодня утром МИД РФ обвинил США в провокациях «на юго-востоке Украины».

The New York Times, а также расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) сообщали о переброске российских военнослужащих в Ростовскую область.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия наращивает присутствие войск на границе с этой страной, назвав это «игрой мускулами в формате военных учений». При этом украинский лидер отметил, что его страна «готова к любым провокациям».

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в ответ заявил, что российская армия передвигается по территории страны по своему усмотрению.

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Комментарии (17)

Савва Морозов
Скоро галстук жевать будет.
nuga
Сурковщина и либеральщина позволили отдать русские земли под сапог Нато,которое является наследником фашистов.Усмирять Донбасс будут бомбёжками по югославскому сценарию.
Oleg_I
Перманентный план Путина - наезжать на соседние страны, чтобы они пугались и хотели в НАТО, а потом орать – ах вот вы какие, обложили нас базами НАТО! Враги кругом!

Думаю, что еще в 2012 никто особо на Украине в НАТО не хотел, за членство деньги надо платить, да и вообще, зачем? Теперь совсем другая картина.
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