Зеленский назвал единственный способ окончить войну в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Об этом 6 апреля сообщается на сайте главы государства.
«Последние недели мы наблюдаем очень опасную тенденцию к увеличению количества нарушений режима прекращения огня со стороны российских оккупационных войск и рост количества погибших украинских защитников», — подчеркнул Зеленский.
Он попросил Столтенберга уделить больше внимания вопросам безопасности в Черном море и в целом усилить присутствие альянса в регионе.
«Мы стремимся к реформированию нашей армии и оборонного сектора, но одними реформами Россию не остановить. НАТО — это единственный путь к окончанию войны в Донбассе. ПДЧ (план действий по членству в альянсе. — Прим. ред.) станет настоящим сигналом для РФ», — подытожил Зеленский.
Сегодня утром МИД РФ обвинил США в провокациях «на юго-востоке Украины».