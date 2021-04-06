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МИД РФ обвинил США в провокациях «на юго-востоке Украины»

Российские дипломаты «исчерпывающим образом» объяснили американцам, что происходит в Донбассе

Представители России и США обсудили ситуацию в Донбассе. Об этом 6 апреля пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на замглавы МИД РФ Сергея Рябкова.

Ранее представитель Госдепартамента США Нед Прайс обвинил Москву в «провокациях на границе с Украиной».

«У нас прошли контакты с администрацией США по ситуации в Донбассе. Мы исчерпывающим образом изложили американской стороне то, что происходит», — подчеркнул Рябков.

По его словам, Москва считает, что именно Вашингтон занимается провокациями «на юго-востоке Украины». «Наблюдается все более провокационная и вызывающая линия (на востоке Украины — прим. ред.) со стороны Киева и его западных покровителей во главе с США. В Вашингтоне должны быть озабочены последствиями этой скоординированной политики», — добавил Рябков.

The New York Times, а также расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) сообщали о переброске российских военнослужащих в Ростовскую область.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия наращивает присутствие войск на границе с этой страной, назвав это «игрой мускулами в формате военных учений». При этом украинский лидер отметил, что его страна «готова к любым провокациям».

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в ответ заявил, что российская армия передвигается по территории страны по своему усмотрению.

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Комментарии (2)

265838731
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Мой номер кaрты: 5342 510 один 490 четыpe 3998

Заранее большое человеческое спaсибо
Mazda
Так сделайте что нибудь, пошлите доблесный омон, пусть пр73 проучит наглых янки, а то что это они в другой стране ходят и великой державе спать спокойно не дают. Или мы добоесные и крутые только свой народ бить, а в США опять деньги в облигации вложим?
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