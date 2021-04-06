МИД РФ обвинил США в провокациях «на юго-востоке Украины»

Представители России и США обсудили ситуацию в Донбассе. Об этом 6 апреля пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на замглавы МИД РФ Сергея Рябкова.



Ранее представитель Госдепартамента США Нед Прайс обвинил Москву в «провокациях на границе с Украиной».



«У нас прошли контакты с администрацией США по ситуации в Донбассе. Мы исчерпывающим образом изложили американской стороне то, что происходит», — подчеркнул Рябков.



По его словам, Москва считает, что именно Вашингтон занимается провокациями «на юго-востоке Украины». «Наблюдается все более провокационная и вызывающая линия (на востоке Украины — прим. ред.) со стороны Киева и его западных покровителей во главе с США. В Вашингтоне должны быть озабочены последствиями этой скоординированной политики», — добавил Рябков.

