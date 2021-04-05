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США требуют от российских властей объяснений по поводу «запугивания Украины»

Госдепартамент США считает, что Россия занимается провокациями на границе с Украиной

Американские власти требуют от России объяснить стягивание войск к юго-западным границам. Об этом вечером 5 апреля заявил представитель Госдепартамента Нэд Прайс.

Он подчеркнул, что в США действия России расценивают как «провокацию против Украины».

«Мы попросили Россию представить объяснения в связи с этими провокациями. Но, что самое важное, мы дали понять напрямую нашим украинским партнерам, а также России, что мы поддерживаем Украину перед лицом этого запугивания и агрессии», — заявил Прайс.

Ранее The New York Times, а также расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) сообщали о переброске российских военнослужащих в Ростовскую область.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия наращивает присутствие войск на границе с этой страной, назвав это «игрой мускулами в формате военных учений». При этом украинский лидер отметил, что его страна «готова к любым провокациям».

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в ответ заявил, что российская армия передвигается по территории страны по своему усмотрению.

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Комментарии (10)

Евгений Литвинец
В тёплое время года на каменной скамейке напротив Владимирского собора кучкуются местные синяки. Те из них, которые, условно, женского рода, выглядят примерно так же, как накачанный филлерами фигурант (за вычетом штукатурки). Похоже, интеллектом они тоже не сильно отличаются. Что делать, колоться даже опаснее, чем через рот. Сочувствую, но не поддерживаю.
OldObyvatel
Какая цель этой пропагандонской свистопляски на костях и крови? путин-то..., ну, "немцовский диагноз", думаю, все знают, и что он решит, сказать трудно.
Ситуация в стране, несмотря на героические усилия пропаганды, оптимизма не внушает, нужна причина для объяснения всего этого, мягко сказать, неустройства.
Внутри страны ресурсов для этого уже нет, все зачищено и поросло травой.
Остается искать внешнего врага, а его и искать не надо, здесь кандидат номер один - Украина, "науськиваемая" госдепом.
Заглядывать в стеклянные глаза путина и найти там признаки жизни желающих, похоже, не осталось. Остается изображать из себя буйного и пытаться шантажировать Запад большой войной, чтобы хоть как-то ослабить удавки на шее, и политическую, и экономическую.
Причем, первая, после утвердительного байденовского "I do" на вопрос: "А не убийца ли путин?" давит значительно сильнее.
Вот он и пытается подтвердить "диагноз Байдена".
Igor_VS
Хороший такой сценарий. маленькая победоносная война. Ну ведь все мешают.
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