США требуют от российских властей объяснений по поводу «запугивания Украины»

OldObyvatel 05 Апр 2021 в 23:41 05 Апр 2021 в 23:41

Какая цель этой пропагандонской свистопляски на костях и крови? путин-то..., ну, "немцовский диагноз", думаю, все знают, и что он решит, сказать трудно.

Ситуация в стране, несмотря на героические усилия пропаганды, оптимизма не внушает, нужна причина для объяснения всего этого, мягко сказать, неустройства.

Внутри страны ресурсов для этого уже нет, все зачищено и поросло травой.

Остается искать внешнего врага, а его и искать не надо, здесь кандидат номер один - Украина, "науськиваемая" госдепом.

Заглядывать в стеклянные глаза путина и найти там признаки жизни желающих, похоже, не осталось. Остается изображать из себя буйного и пытаться шантажировать Запад большой войной, чтобы хоть как-то ослабить удавки на шее, и политическую, и экономическую.

Причем, первая, после утвердительного байденовского "I do" на вопрос: "А не убийца ли путин?" давит значительно сильнее.

Вот он и пытается подтвердить "диагноз Байдена".