США требуют от российских властей объяснений по поводу «запугивания Украины»

Американские власти требуют от России объяснить стягивание войск к юго-западным границам. Об этом вечером 5 апреля заявил представитель Госдепартамента Нэд Прайс.
Он подчеркнул, что в США действия России расценивают как «провокацию против Украины».
«Мы попросили Россию представить объяснения в связи с этими провокациями. Но, что самое важное, мы дали понять напрямую нашим украинским партнерам, а также России, что мы поддерживаем Украину перед лицом этого запугивания и агрессии», — заявил Прайс.
Ранее The New York Times, а также расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) сообщали о переброске российских военнослужащих в Ростовскую область.