В тихий вторник, 6 апреля, в Северной столице выпало, по разным данным, от 4 до 6 сантиметров апрельского снега. В городе он растаял через пару часов после рассвета, а за городом у него есть шансы продержаться подольше. Тем более что возможно подкрепление.

Погоду в регионе определяет холодная, тыловая часть циклона, центр которого смещается на север Скандинавии. Он обеспечивает преимущественно облачную погоду с дождём и мокрым снегом, поясняет ведущий специалист Центра «ФОБОС» Михаил Леус. По его данным, ночью в регионе выпало до 5–6 см осадков, что составляет около 15 % от нормы апреля.

Как сообщает пресс-служба комитета по благоустройству Санкт-Петербурга, высота снежного покрова во вторник утром превысила 4 сантиметра, и на уборку вышли 718 единиц техники и 1 178 дворников дорожных предприятий комитета. В садах, парках и скверах работают ещё 244 машины и 859 специалистов садово-парковых предприятий. Отметим, что на дорожном движении ночной снегопад практически не сказался.

Со второй половины марта дорожники начали весеннюю уборку. При плюсовой температуре стало возможным мыть дороги с водой, например за минувшие сутки для влажной уборки было использовано почти 9 тысяч кубометров воды. В рамках стартовавшего 1 апреля месячника по благоустройству помыта пятая часть остановочных павильонов городского пассажирского транспорта, на тротуарах и проезжих частях устранено 877 кв. м дефектов дорожного покрытия.

На 24 апреля намечен общегородской субботник. Он пройдёт с соблюдением необходимых эпидемических ограничений, обещают в комитете.