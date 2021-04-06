Если вы просыпаетесь рано, у вас есть все шансы оказаться в маленькой зимней сказке. Снег, засыпавший ночью Петербург, к утру не растаял. Он лежит на дорогах и деревьях, убирать его с улиц вышла спецтехника. Днём, несмотря на устойчивый плюс, твёрдые осадки сохранятся.

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 6 апреля в Петербурге ожидается дождь, мокрый снег и снежная крупа, на дорогах местами гололедица, ветер умеренный. Температура воздуха ночью опускалась до минус 1 градуса, днём повысится до плюс 4–6.

Согласно истории погодных наблюдений за 59 лет, в этот день в Петербурге чаще всего бывает паcмурно, от минус 2 до плюс 9 градусов в течение суток. Самое холодное 6 апреля выдалось в Ленинграде в 1977 году, минус 14, а самое тёплое — в 1983 году, плюс 17, напоминает «Яндекс».

Завтра снега уже не будет, синоптики прогнозируют только дождь, а температура — на пару градусов теплее. В четверг — и вовсе без осадков.