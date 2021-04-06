FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: +6
76.61р90.00р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
0
Печать

Петербургское утро остаётся зимним, полюбуйтесь на цветы в снегу. Днём обещают крупу

В Петербурге выпал снег и ожидается новый

Если вы просыпаетесь рано, у вас есть все шансы оказаться в маленькой зимней сказке. Снег, засыпавший ночью Петербург, к утру не растаял. Он лежит на дорогах и деревьях, убирать его с улиц вышла спецтехника. Днём, несмотря на устойчивый плюс, твёрдые осадки сохранятся.

ПоделитьсяПоделиться

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 6 апреля в Петербурге ожидается дождь, мокрый снег и снежная крупа, на дорогах местами гололедица, ветер умеренный. Температура воздуха ночью опускалась до минус 1 градуса, днём повысится до плюс 4–6.

Согласно истории погодных наблюдений за 59 лет, в этот день в Петербурге чаще всего бывает паcмурно, от минус 2 до плюс 9 градусов в течение суток. Самое холодное 6 апреля выдалось в Ленинграде в 1977 году, минус 14, а самое тёплое — в 1983 году, плюс 17, напоминает «Яндекс».

Завтра снега уже не будет, синоптики прогнозируют только дождь, а температура — на пару градусов теплее. В четверг — и вовсе без осадков.

Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru
ПоделитьсяПоделиться
Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний