Не спящие в ночь на 6 апреля петербуржцы стали свидетелями причуд природы. После полуночи в городе пошёл снег с дождём. Фотографии и видеозаписи читатели прислали в редакцию «Фонтанки».
«Фонтанка.ру»
По словам горожан, зимние осадки наблюдаются на севере Петербурга. Весенней эту ночь как минимум не назовут жители Выборгского района. Правда, скорее всего, к утру уже всё растает.
Ранее синоптики предупреждали, что в ночь на 6 апреля в городе ожидается усиление ветра, а также гололедица. Дождь, переходящий в мокрый снег, возможен и завтра из-за понижения температуры.