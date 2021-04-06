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Редкий случай: снег не нагнал пробок, и массовое ДТП на Искровском объяснили не гололедицей, а сном

Загруженность дорог Петербурга после снегопада не превысила норму

Несмотря на то, что улицы Петербурга утром были покрыты снегом и была высока вероятность гололедицы, аномальных пробок не образовалось.

Максимальная загруженность дорог Петербурга, по данным «Яндекса», утром 6 апреля составила 6 баллов, что соответствует обычному уровню. В 10:15 в городе уже 4 балла.

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Сообщений об авариях в соцсетях не больше обычного. Так, «паровозик» в Невском районе можно было бы списать на гололедицу, но очевидцы считают, что виновник просто потерял бдительность. «ДТП на повороте с Искровского на Подвойского устроил спящий водитель «КИА», подтолкнув двоих перед собой», — рассказывают в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Утром наиболее загруженными магистралями стали проспект Культуры — Тихорецкий проспект в центр (8 баллов), Московское шоссе в центр (8 баллов), Индустриальный проспект — проспект Большевиков к Шафировскому (7 баллов). Крупнейшие пробки:

  • 8:27, Колтушское шоссе и проспект Косыгина, 6,4 км;
  • 9:59, внешняя сторона КАД от Шафировского проспекта до Токсовского шоссе, 6,3 км;
  • 9:11, внутренняя сторона КАД от Мурманского шоссе до Октябрьской набережной, 4,8 км;
  • 9:59, Кубинская улица и Митрофаньевское шоссе, 4,2 км;
  • 9:23, Витебский проспект и Воздухоплавательная улица, 4,2 км.

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Комментарии (1)

265838731
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