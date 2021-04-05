Познер пообещал приехать в Грузию ещё, несмотря на «шабаш» «оппозиции»

По его мнению, за случившимся стоит грузинская оппозиция, которая в ходе «отчаянной политической борьбы» устроила «шабаш» и вспомнила его высказывания об Абазии трёхлетней давности: «...чтобы подать свой голос в виде забрасывания нашего автобуса яйцами — видимо, куриных яиц у них достаточно, — барабанить по стенам нашего ресторана, стоять и кричать под балконами нашей гостиницы, свистеть и так далее».

Российский журналист и ведущий, несмотря на нежелание комментировать испорченный по политическим причинам день рождения в Грузии, всё же высказался об инциденте 5 апреля.

Незапланированное возвращение в Москву Познер объяснил тем, что не хотел подвергать опасности друзей.

«Мы вернулись в Москву и совершенно замечательно отпраздновали день рождения, были «на взводе», очевидно, — то есть этот тбилисский опыт очень даже нам помог, как это ни покажется странным», — написал он на своём сайте.



Журналист отметил, что это был его третий день рождения в Грузии и он собирается приехать туда ещё.

«Хочу сказать со всей ясностью, что никакой обиды на Грузию или на грузин у меня нет, к тому же я вообще почетный кахетинец, и я, конечно, еще приеду вновь в Грузию — это безусловно», — заверил он.



Познер приехал в Тбилиси отпраздновать день рождения, но расслабиться не удалось. Активисты сначала сорвали банкет, а затем забросали яйцами отель, где он остановился. Люди были недовольны высказываниями Познера о принадлежности Абхазии. Ресторан, где он пытался отметить 87-летие, оштрафовали за нарушение комендантского часа (введен из-за коронавируса).

Мэтр российской журналистики не комментировал произошедшее, а позже объяснил почему: по его словам, «люди, которые устроили этот шабаш, не стоят внимания».

