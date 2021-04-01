Познер пить боржоми. Приехавший на день рождения в Грузию телеведущий вынужден был сбежать после начавшихся протестов

Прошлой ночью у отеля, где жил Владимир Познер, прошел митинг, после чего журналист покинул республику.

«Российский журналист Владимир Познер и его гости покинули Грузию. Самолет с журналистом и сопровождающими его лицами уже вылетел из международного аэропорта Тбилиси», — сообщает 1 апреля Первый канал страны. Телеведущий приехал в республику провести день рождения, однако поездка не задалась с самого начала. Отель, где остановился мэтр российской журналистики, оштрафовали на 10 тысяч лари (или 222 тысячи рублей) за нарушение коронавирусных ограничений. По данным телеканала «Рустави 2», штраф получил и сам гость.

Тогда он перебрался в новую гостиницу, но и там отдохнуть не получилось. К зданию пришли толпы местных жителей, однако не для того, чтобы взять автограф или сделать селфи со звездой. Inter Press News писали, что собравшиеся требовали, чтобы те, кто не считают Абхазию частью Грузии, покинули страну.