Познер объяснил, почему молчит про события в Тбилиси

Российский журналист Владимир Познер заявил, что не собирается подробно комментировать беспорядки в Тбилиси, начавшиеся из-за его приезда.



«Объяснение простое и, как мне кажется, очевидное: те люди, которые устроили этот шабаш, не стоят внимания. Много чести. Вот поэтому молчу и молчать буду», — сообщается на официальном сайте журналиста.



Накануне вечером активисты сначала сорвали банкет по поводу дня рождения Познера, а затем забросали яйцами отель, в котором он живет. Причиной стали высказывания российского журналиста о принадлежности Абхазии.

