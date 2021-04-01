Познер объяснил, почему молчит про события в Тбилиси

Российский журналист Владимир Познер заявил, что не собирается подробно комментировать беспорядки в Тбилиси, начавшиеся из-за его приезда.
«Объяснение простое и, как мне кажется, очевидное: те люди, которые устроили этот шабаш, не стоят внимания. Много чести. Вот поэтому молчу и молчать буду», — сообщается на официальном сайте журналиста.
Накануне вечером активисты сначала сорвали банкет по поводу дня рождения Познера, а затем забросали яйцами отель, в котором он живет. Причиной стали высказывания российского журналиста о принадлежности Абхазии.
Познера и ресторан, в котором он пытался отметить 87-летие, оштрафовали за нарушение комендантского часа (введен из-за коронавируса). Сегодня Познер покинул Грузию, хотя изначально планировал остаться до 3 апреля.