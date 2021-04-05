Раненный на детской площадке ребёнок из Кингисеппа признан потерпевшим по делу о покушении на убийство

Как сообщает Следственный комитет по Ленинградской области 5 апреля, основание для возбуждения второго уголовного дела дал результат рентгенографии, которая подтвердила степень опасности травмы.
«Ребёнок в результате противоправных действий получил ранение в область жизненно-важных органов — мягких тканей шеи, в которых обнаружен предмет схожий с пулей», — говорится в сообщении ведомства.
В связи с этим возбудили дело по статье о покушении на убийство малолетнего. Вместе с ранее возбуждённым делом о хулиганстве его объединили в одно производство, им занимается отдел по расследованию особо важных дел следственного управления. Стрелок и то, из чего он стрелял, пока не установлены.
«В настоящее время ребенок находится в медицинском учреждении. Его состояние оценивается как удовлетворительное», — уточняют в пресс-службе. Делом заинтересовался глава ведомства Александр Бастрыкин, расследование поставлено на контроль в центральном аппарате СК.
Как писала «Фонтанка», мальчика 10 лет с болью в шее накануне вечером увезли в больницу от детской площадки «Каравелла» на Октябрьской улице в Кингисеппе. На операцию его транспортируют в Петербург.