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Раненный на детской площадке ребёнок из Кингисеппа признан потерпевшим по делу о покушении на убийство

После травмирования мальчика в Кингисеппе возбуждено второе уголовное дело

Неизвестному стрелку, ранившему 10-летнего на детской площадке в Кингисеппе, предстоит ответить по двум статьям. К уголовному хулиганству добавили умышленное покушение на жизнь ребёнка.

Как сообщает Следственный комитет по Ленинградской области 5 апреля, основание для возбуждения второго уголовного дела дал результат рентгенографии, которая подтвердила степень опасности травмы.

«Ребёнок в результате противоправных действий получил ранение в область жизненно-важных органов — мягких тканей шеи, в которых обнаружен предмет схожий с пулей», — говорится в сообщении ведомства.

В связи с этим возбудили дело по статье о покушении на убийство малолетнего. Вместе с ранее возбуждённым делом о хулиганстве его объединили в одно производство, им занимается отдел по расследованию особо важных дел следственного управления. Стрелок и то, из чего он стрелял, пока не установлены.

«В настоящее время ребенок находится в медицинском учреждении. Его состояние оценивается как удовлетворительное», — уточняют в пресс-службе. Делом заинтересовался глава ведомства Александр Бастрыкин, расследование поставлено на контроль в центральном аппарате СК.

Как писала «Фонтанка», мальчика 10 лет с болью в шее накануне вечером увезли в больницу от детской площадки «Каравелла» на Октябрьской улице в Кингисеппе. На операцию его транспортируют в Петербург.

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