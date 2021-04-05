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ВОЗ: Человек может заразить коронавирусом животных

ВОЗ подтвердил возможность передачи человеком COVID-19 собакам, кошкам и тиграм

Всемирная организация здравоохранения изучает, как коронавирус влияет на различных животных.

«Вирус COVID-19 распространяется в основном путем передачи от человека к человеку, но есть свидетельства передачи через канал человек — животное, поскольку это зоонозный вирус», — цитирует 5 апреля заявление официального представителя организации в РФ Мелиты Вуйнович РИА «Новости».

По ее словам, человек может заразить вирусом собак, кошек, норок, львов, тигров и енотовидных собак. В ВОЗ заверили, что сейчас идет процесс изучения влияния COVID-19 на зверей. Вуйнович отметила, что это важно знать, чтобы избежать вспышек болезни в будущем.

Эксперты ВОЗ ранее допустили попадание коронавируса к человеку от летучих мышей через промежуточное звено. До этого COVID-19 находили у кошек и норок.

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