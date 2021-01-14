Петербургские исследователи из ФГБУ «НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева» провели первое в России генетическое исследование вируса SARS-CoV-2, выявленного у домашнего кота. О результатах сообщается 14 января на сайте НИИ.



Наиболее вероятным источником заражения кота стали его хозяева, которые заболели COVID-19 раньше и перенесли инфекцию в лёгкой форме. У животного поднялась температура, наблюдалась апатия, он отказывался от корма.