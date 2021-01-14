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Петербургские учёные впервые в России исследовали возбудитель коронавируса у кота. Он совпал с хозяйским

Петербургские исследователи из ФГБУ «НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева» провели первое в России генетическое исследование вируса SARS-CoV-2, выявленного у домашнего кота. О результатах сообщается 14 января на сайте НИИ.

Наиболее вероятным источником заражения кота стали его хозяева, которые заболели COVID-19 раньше и перенесли инфекцию в лёгкой форме. У животного поднялась температура, наблюдалась апатия, он отказывался от корма.

Фото: НИИ гриппа

«Специалисты НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева совместно с ветеринарными врачами клиники доктора В. П. Бурлакова взяли у животного мазки, в которых и был обнаружен коронавирус. Выделенные возбудители от хозяйки и кота практически идентичны. Секвенированные штаммы показали, что они относятся к наиболее распространенному и циркулирующему в России клайду GR и не несут каких-то специфических замен, отличающих их от вирусов, ранее выделенных от больных людей. В настоящее время состояние животного стабильное, аппетит восстановился, питомец идет на поправку», — говорится в сообщении.

Случаи инфицирования домашних животных отмечались практически с самого начала пандемии. В абсолютном большинстве зарегистрированных случаев кошки поправлялись.

«Учитывая факт крайне редкого заражения домашних питомцев SARS-CoV-2 можно по-прежнему утверждать, что их единственным источником инфицирования во всех случаях являются хозяева, а сами животные не способны передавать вирус ни другим питомцам, ни хозяевам», — считают исследователи.

Фото: НИИ гриппа

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Комментарии (1)

260551481
Хорошо быть кошкою, хорошо собакою, где хочу пописаю, где хочу покакаю...
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