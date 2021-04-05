Петербургский «Метрострой», несмотря на процедуру наблюдения, почти вышел в ноль в 2020 году

Выручка ОАО «Метрострой» по итогам 2020 года выросла на миллиард и составила 9,8 миллиарда рублей. Убытка избежать не удалось, но он несравнимо меньше, чем в 2019-м.

Согласно опубликованному 5 апреля отчету, себестоимость продаж в прошлом году составила 9,2 миллиарда, но с учетом прочих доходов и расходов в плюс компании выйти не удалось: общий убыток достиг 200 миллионов. Для сравнения, в 2019-м «Метрострой» ушел в минус на 5 миллиардов рублей.

Если говорить о движении средств, то видно, что заметно сократились платежи самого предприятия — с 10,6 миллиарда в 2019-м до 7,2 миллиарда в 2020 году. Однако это не относится к зарплате — расходы на нее, напротив, выросли с 1,6 миллиарда до 3,7 миллиарда.