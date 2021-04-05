В Twitter заявили о «конструктивном диалоге» с Роскомнадзором

Компания Twitter оценила недавнюю беседу с Роскомнадзором о быстрой модерации незаконного контента как «конструктивный диалог» и «продуктивную дискуссию». Об этом 5 апреля в комментарии Business Insider заявил представитель Twitter.

«В четверг, 1 апреля, у нас состоялась конструктивная беседа с Роскомнадзором, в ходе которой мы подтвердили политику абсолютной нетерпимости Twitter в отношении сексуальной эксплуатации детей и подчеркнули, что пропаганда, продвижение или поощрение самоубийства и самовредительства противоречат нашим правилам, и повторили, что мы не разрешаем использование Twitter для какого-либо незаконного поведения или дальнейших нелегальных действий», — приводит издание слова собеседника.