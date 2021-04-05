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В Twitter заявили о «конструктивном диалоге» с Роскомнадзором

Представитель Twitter рассказал о переговорах с РКН

Компания Twitter оценила недавнюю беседу с Роскомнадзором о быстрой модерации незаконного контента как «конструктивный диалог» и «продуктивную дискуссию». Об этом 5 апреля в комментарии Business Insider заявил представитель Twitter.

«В четверг, 1 апреля, у нас состоялась конструктивная беседа с Роскомнадзором, в ходе которой мы подтвердили политику абсолютной нетерпимости Twitter в отношении сексуальной эксплуатации детей и подчеркнули, что пропаганда, продвижение или поощрение самоубийства и самовредительства противоречат нашим правилам, и повторили, что мы не разрешаем использование Twitter для какого-либо незаконного поведения или дальнейших нелегальных действий», — приводит издание слова собеседника.

«Это была продуктивная дискуссия о том, как мы оба можем работать, чтобы обеспечить оперативное рассмотрение сообщений о таком незаконном содержании», — пояснили в соцсети.

Ранее днём Роскомнадзор заявил, что продолжит замедлять трафик соцсети до 15 мая. Надзорный орган не стал блокировать сервис микроблогов после переговоров с его представителем и получением его отчёта о процессе удаления запрещённого контента.

Скорость работы сервиса микроблогов Роскомнадзор замедлил с 10 марта, объяснив это нарушением российского законодательства. В частности, администрация ресурса с 2017 года не удаляла запрещенную к распространению на территории РФ информацию. Надзорное ведомство пообещало в случае дальнейшего несоблюдения законов принятие мер вплоть до полной блокировки работы сервиса. В апреле суд оштрафовал сервис за игнорирование требований надзорного ведомства на 3,2 млн рублей.

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Комментарии (1)

baddancer
Решительно не понимаю - как Твиттер может увеличить скорость удаления материалов, если Роскомнадзор сам его замедляет?
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