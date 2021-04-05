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«Небывалые новизны». Кураев прокомментировал решение о лишении его сана

Лишенный сана протодиакон Андрей Кураев пообещал подумать о своей позиции, раз ему дали время на «переосмысление»

Андрей Кураев впервые дал комментарий по поводу лишения его сана. Он напомнил, что в истории были люди, которые расходились с современной церковью, а затем были оправданы.

«Я рад, что из-за меня в церкви появляются небывалые новизны. <...> В истории Церкви много эпизодов, когда некто расходился с современной ему церковью, а потом (чаще уже после смерти) бывал оправдан», — написал 4 апреля протодиакон, которого Епархиальный суд Москвы лишил священного сана.

Он заверил, что раз ему дали время на переосмысление позиции, то он «будет паки и паки думать». При этом Кураев прокомментировал последнюю фразу в уведомлении Епархиального суда: «путь Церкви, который был избран им в свое время». Он согласился, что, действительно, хотел и все еще хочет идти «вместе с Церковью Христовой». Лишенный сана протодиакон задался вопросом: «В каких отношениях находится эта Церковь с конкретным юрлицом по имени «Московский Патриархат» в его нынешнем состоянии».

Протодиакон Андрей Кураев был временно отлучён от служения по решению Епархиального церковного суда, который установил в его заявлениях признаки хулы на церковь. 21 апреля прошлого года клирик опубликовал в своем ЖЖ оскорбившую служителей РПЦ характеристику умершего от последствий коронавируса настоятеля Богоявленского кафедрального собора Москвы.

Подробнее об этой истории — в интервью Андрея Кураева, которое он дал «Фонтанке» в декабре прошлого года.

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Комментарии (1)

Piter Russo
Осмысление, переосмысление - никому не вредило. Да и уйти в лоно другой православной церкви может, раз не согласен, но веру не утратил, правда переехать придется...
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