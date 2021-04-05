«Небывалые новизны». Кураев прокомментировал решение о лишении его сана

Андрей Кураев впервые дал комментарий по поводу лишения его сана. Он напомнил, что в истории были люди, которые расходились с современной церковью, а затем были оправданы.



«Я рад, что из-за меня в церкви появляются небывалые новизны. <...> В истории Церкви много эпизодов, когда некто расходился с современной ему церковью, а потом (чаще уже после смерти) бывал оправдан», — написал 4 апреля протодиакон, которого Епархиальный суд Москвы лишил священного сана.



Он заверил, что раз ему дали время на переосмысление позиции, то он «будет паки и паки думать». При этом Кураев прокомментировал последнюю фразу в уведомлении Епархиального суда: «путь Церкви, который был избран им в свое время». Он согласился, что, действительно, хотел и все еще хочет идти «вместе с Церковью Христовой». Лишенный сана протодиакон задался вопросом: «В каких отношениях находится эта Церковь с конкретным юрлицом по имени «Московский Патриархат» в его нынешнем состоянии».

