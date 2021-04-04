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Решение суда о лишении сана протодиакона Кураева утвердил патриарх Кирилл

Протодиакона Андрея Кураева лишили сана после записей в ЖЖ

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение Епархиального суда Москвы о лишении священного сана протодиакона Андрея Кураева. Вердикт вступит в силу после издания указа об извержении Кураева из сана.

«На издание указа вводится мораторий на время, которое предоставляется протодиакону Андрею для переосмысления своей позиции и возвращения на путь Церкви, который был избран им в свое время», — сказано в резолюции патриарха, опубликованной на сайте Московской городской епархии РПЦ 4 апреля.

Протодиакон Андрей Кураев был временно отлучён от служения по решению Епархиального церковного суда, который установил в его заявлениях признаки хулы на церковь. 21 апреля прошлого года клирик опубликовал в своем ЖЖ оскорбившую служителей РПЦ характеристику умершего от последствий коронавируса настоятеля Богоявленского кафедрального собора Москвы.

Подробнее об этой истории — в интервью Андрея Кураева, которое он дал «Фонтанке» в декабре прошлого года.

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Комментарии (14)

AlBerkut
Извержение из сана🤔😂😂😂
Извержение вулкана знаю, видел.
А сан это где, что и как извергается?

Зашибись формулировочки 😂😂😂
262153701
Гундяевщина времён зоологического путинизма.
ushkuinik
Разумный человек, жаль, что такой разворот в его судьбе.
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