Решение суда о лишении сана протодиакона Кураева утвердил патриарх Кирилл

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение Епархиального суда Москвы о лишении священного сана протодиакона Андрея Кураева. Вердикт вступит в силу после издания указа об извержении Кураева из сана.
«На издание указа вводится мораторий на время, которое предоставляется протодиакону Андрею для переосмысления своей позиции и возвращения на путь Церкви, который был избран им в свое время», — сказано в резолюции патриарха, опубликованной на сайте Московской городской епархии РПЦ 4 апреля.
Протодиакон Андрей Кураев был временно отлучён от служения по решению Епархиального церковного суда, который установил в его заявлениях признаки хулы на церковь. 21 апреля прошлого года клирик опубликовал в своем ЖЖ оскорбившую служителей РПЦ характеристику умершего от последствий коронавируса настоятеля Богоявленского кафедрального собора Москвы.
Подробнее об этой истории — в интервью Андрея Кураева, которое он дал «Фонтанке» в декабре прошлого года.