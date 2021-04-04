Решение суда о лишении сана протодиакона Кураева утвердил патриарх Кирилл

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение Епархиального суда Москвы о лишении священного сана протодиакона Андрея Кураева. Вердикт вступит в силу после издания указа об извержении Кураева из сана.

«На издание указа вводится мораторий на время, которое предоставляется протодиакону Андрею для переосмысления своей позиции и возвращения на путь Церкви, который был избран им в свое время», — сказано в резолюции патриарха, опубликованной на сайте Московской городской епархии РПЦ 4 апреля.