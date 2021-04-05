В плавучую свалку превратился Крюков канал в центре Петербурга с весенним таянием льда. О подпорченном виде на исторические достопримечательности 5 апреля сообщают в социальных сетях.

Судя по фотографиям, опубликованным в группе «Неизданное | Санкт-Петербург», на утро понедельника самым грязным можно считать участок водоёма в районе Семимостья. В воде — остатки льда, бумага, доски, полузатонувший деревянный ящик, ещё какой-то трудноопределимый хлам и утка.