В плавучую свалку превратился Крюков канал в центре Петербурга с весенним таянием льда. О подпорченном виде на исторические достопримечательности 5 апреля сообщают в социальных сетях.
Судя по фотографиям, опубликованным в группе «Неизданное | Санкт-Петербург», на утро понедельника самым грязным можно считать участок водоёма в районе Семимостья. В воде — остатки льда, бумага, доски, полузатонувший деревянный ящик, ещё какой-то трудноопределимый хлам и утка.
В комитете по природопользованию «Фонтанке» сообщили, что не самый приятный вид оценили не только горожане. «Уборка и очистка акваторий от наплавных загрязнений и мусора проводится по заказу комитета по природопользованию непрерывно в течение года. По сообщениям о загрязнении Крюкова канала очистку от имеющегося мусора производит ГУП «Экострой», — рассказали в пресс-службе, заверив, что сотрудники уже чистят водоём.
В конце марта Ганг напоминала Нева в Красногвардейском районе Петербурга. Специалисты «Экостроя» убрали мусор и продемонстрировали результат.
Плавающий хлам — неприятно, но едва ли удивительно. В январе на водах Карповки качались десятки батонов, а весной 2019 года из канала Грибоедова выудили начинённый гранатами гроб.