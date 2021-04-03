FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: +2
76.07р89.59р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
15
Печать

В ДНР заявили о сброшенной украинцами на пятилетнего ребенка бомбе

После сброса на территории ДНР СВУ погиб ребенок и пострадала женщина

Народная милиции Донбасса заявила о дроне, с помощью которого Украина сбросила на территорию ДНР самодельное взрывное устройство. Задело двоих мирных жителей.

Заявление 3 апреля опубликовано на сайте милиции самопровозглашенной республики. По утверждению министерства, беспилотник управлялся военными из 59-й бригады вооруженных сил Украины. СВУ сбросили в населенном пункте Александровское. Погиб пятилетний ребенок, пострадала женщина.

Очередная эскалация конфликта между непризнанными республиками и Украиной стала поводом для беседы Путина с Макроном и Меркель. ДНР и ЛНР 1 апреля объявили о призыве военнообязанных.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (15)

VVSss
Срочно нужны причины Кремлю. А то все, как то затихло и люди стали забывать. Надо поднять душок.
mikkola2008
Молодцы украинцы. Восстанавливают свою территориальную целостность.
AlBerkut
Ничего, сейчас ответка прилетит, сразу завизжат 'а они то нас за шо???'
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний