В ДНР заявили о сброшенной украинцами на пятилетнего ребенка бомбе

Народная милиции Донбасса заявила о дроне, с помощью которого Украина сбросила на территорию ДНР самодельное взрывное устройство. Задело двоих мирных жителей.
Заявление 3 апреля опубликовано на сайте милиции самопровозглашенной республики. По утверждению министерства, беспилотник управлялся военными из 59-й бригады вооруженных сил Украины. СВУ сбросили в населенном пункте Александровское. Погиб пятилетний ребенок, пострадала женщина.
Очередная эскалация конфликта между непризнанными республиками и Украиной стала поводом для беседы Путина с Макроном и Меркель. ДНР и ЛНР 1 апреля объявили о призыве военнообязанных.