ЛНР и ДНР впервые начали призыв военнообязанных. В Киеве заявили, что США окажет поддержку в случае конфликта с Россией

«Провести с 01.04.2021 по 30.09.2021 мероприятия по обязательному обучению по военно-учетным специальностям солдат и сержантов Народной милиции Луганской народной республики граждан мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, состоящих на воинском учете или не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете, и не пребывающих в запасе... в количестве 200 человек», — говорится в документе, опубликованном на официальном сайте Пасечника.

В ДНР позже сообщили о таком же количестве призываемых в народную милицию республики.



Начальник управления народной милиции ЛНР Ян Лещенко уточнил «Интерфаксу», что обучаться военным специальностям призываемые будут по полгода. Это приравнивается к службе в армии в самопровозглашенной республике.



Сейчас служба в милициях ЛНР и ДНР ведется на контрактной основе. Такой призыв может быть первым шагом к появлению срочной службы.



Отметим, сегодня же Минобороны Украины заявило, что получило гарантии США оказать поддержку Киеву в случае конфликта с Россией. «Министр обороны США подчеркнул, что в случае эскалации российской агрессии Соединенные Штаты не оставят Украину наедине [с ней] и не допустят реализации агрессивных устремлений Российской Федерации в отношении Украины», — говорится в сообщении военного ведомства.

