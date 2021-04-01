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ЛНР и ДНР впервые начали призыв военнообязанных. В Киеве заявили, что США окажет поддержку в случае конфликта с Россией

В самопровозглашенных республиках на востоке Украины впервые призовут в армию 400 человек

Луганская и Донецкая самопровозглашенные народные республики объявили 1 апреля о призыве военнообязанных. Первым соответствующий приказ подписал глава ЛНР Леонид Пасечник.

«Провести с 01.04.2021 по 30.09.2021 мероприятия по обязательному обучению по военно-учетным специальностям солдат и сержантов Народной милиции Луганской народной республики граждан мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, состоящих на воинском учете или не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете, и не пребывающих в запасе... в количестве 200 человек», — говорится в документе, опубликованном на официальном сайте Пасечника.

В ДНР позже сообщили о таком же количестве призываемых в народную милицию республики.

Начальник управления народной милиции ЛНР Ян Лещенко уточнил «Интерфаксу», что обучаться военным специальностям призываемые будут по полгода. Это приравнивается к службе в армии в самопровозглашенной республике.

Сейчас служба в милициях ЛНР и ДНР ведется на контрактной основе. Такой призыв может быть первым шагом к появлению срочной службы.

Отметим, сегодня же Минобороны Украины заявило, что получило гарантии США оказать поддержку Киеву в случае конфликта с Россией. «Министр обороны США подчеркнул, что в случае эскалации российской агрессии Соединенные Штаты не оставят Украину наедине [с ней] и не допустят реализации агрессивных устремлений Российской Федерации в отношении Украины», — говорится в сообщении военного ведомства.

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Комментарии (6)

Савва Морозов
Фъ, забавно оставить чепушка, который хамит, а меня стереть.
Владислав М
Призыв-то добровольный, или из под палки воевать заставят?
Igor_VS
Фуфло с призывом. Там уже ходячих не осталось. Под шумок тувинских завезут.
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