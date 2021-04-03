Центр Гамалеи: Заразиться COVID-19 после «Спутника V» можно, но без осложнений

Директор центра НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи прокомментировал заявление аргентинского президента, который рассказал о COVID-19 после «Спутника V».

«Вакцинация не исключает заражение, как мы и говорили, 8% привитых находятся в зоне риска», — цитирует 3 апреля заявление Александра Гинцбурга РИА Новости.

По его словам, симптомы аргентинского лидера — это гриппоподобный синдром. Он также подчеркнул, что вакцинация исключает тяжёлые последствия.

Альберто Фернандес сообщил, что тест на антиген после вакцинации показал COVID-19.