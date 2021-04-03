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Центр Гамалеи: Заразиться COVID-19 после «Спутника V» можно, но без осложнений

Александр Гинцбург подтвердил возможность заражения коронавирусом после вакцинации российским препаратом «Спутник V»

Директор центра НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи прокомментировал заявление аргентинского президента, который рассказал о COVID-19 после «Спутника V».

«Вакцинация не исключает заражение, как мы и говорили, 8% привитых находятся в зоне риска», — цитирует 3 апреля заявление Александра Гинцбурга РИА Новости.

По его словам, симптомы аргентинского лидера — это гриппоподобный синдром. Он также подчеркнул, что вакцинация исключает тяжёлые последствия.

Альберто Фернандес сообщил, что тест на антиген после вакцинации показал COVID-19.

Аргентина ранее договорилась о поставках «Спутник V» с Россией. Москва отправила Буэнос-Айресу две партии вакцины по 300 тысяч доз. Фернандес лично привился под камеры 21 января. Случаи заражения COVID-19 после вакцинации бывали и раньше.

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