Петербуржцы пропустили первые два гола с разницей в 54 секунды. Отличились сначала Иван Телегин (19 минута) и Антон Слепышев (19). После этого тренерский штаб СКА заменил вратаря Магнуса Хелльберга на Александра Самонова. На 45-й минуте в ворота армейцев с Невы Максим Шалунов забил третью шайбу.
В первом матче уступили, но это только первый матч.— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) April 2, 2021
Серия только начинается, всё впереди!#ЦСКСКА pic.twitter.com/6TVItQF9ZD
Таким образом ЦСКА вышел вперёд в серии 1–0. Вторая игра пройдёт также в Москве 4 апреля. Читайте подробнее о противостоянии СКА и ЦСКА в материале «Фонтанки».