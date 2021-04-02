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СКА проиграл первый матч в серии с ЦСКА, пропустив два гола в течение минуты

СКА проиграл ЦСКА в первой игре финала Западной конференции КХЛ

Поражением для хоккейного клуба СКА завершился первый матч финала Западной конференции КХЛ против ЦСКА. Встреча проходила 2 апреля в Москве.

Петербуржцы пропустили первые два гола с разницей в 54 секунды. Отличились сначала Иван Телегин (19 минута) и Антон Слепышев (19). После этого тренерский штаб СКА заменил вратаря Магнуса Хелльберга на Александра Самонова. На 45-й минуте в ворота армейцев с Невы Максим Шалунов забил третью шайбу.

Таким образом ЦСКА вышел вперёд в серии 1–0. Вторая игра пройдёт также в Москве 4 апреля. Читайте подробнее о противостоянии СКА и ЦСКА в материале «Фонтанки».

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Комментарии (1)

265055334
Пора Ромику выходить на лед, полным составом, отец, сын, внук, великолепная тройка получеться!
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