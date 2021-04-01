Массовое ДТП в центре Москвы стало уголовным делом

«По факту дорожно-транспортного происшествия Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. — Прим. ред.) . В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения», — говорится в сообщении, которое опубликовано на официальном сайте столичного главка.

ДТП с участием пяти машин в центре Москвы днём 1 апреля привело к возбуждению уголовного дела. По данным СМИ, одним из участников аварии был блогер Эдвард Бил.

Как уточняют в ведомстве, максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи, — лишение свободы на срок до двух лет.

РИА Новости также пишет, что расследование уголовного дела под личный контроль взял прокурор Москвы.

Массовое ДТП на Садовом кольце в Москве произошло днём напротив отеля Lotte Hotel. Как было видно на видео, синяя Audi RS6 вылетела на встречную полосу и врезалась в несколько машин.

По данным столичного дептранса, в результате аварии в реанимации оказалась женщина, находившаяся за рулём автомобиля Volkswagen. СМИ писали, что это могла быть консультант Госдумы Мария Артемова. Предполагаемый виновник происшествия — 25-летний блогер Эдвард Бил. Спорткар, за рулём которого он мог находиться в момент ДТП, снят с учёта и имеет подложные номера. С начала года за ним зафиксировано более 400 нарушений скоростного режима. По данным РИА Новости, с учёта автомобиль был снят во время смены владельца в январе 2021 года, и Эдварду Билу он официально не принадлежит.