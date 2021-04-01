Ведущая Первого канала Екатерина Стриженова опубликовала в Instagram шуточное видео про своё падение во время съёмок программы «Время покажет», после которого она сломала руку.
«Сегодня 1 апреля — день смеха, день дурака! Наверное, самое глупое, что со мной случилось в последнее время, это падение в прямом эфире!» — написала Стриженова.
Также телеведущая призналась, что посмотреть на себя со стороны решилась только теперь. «Уж больно дорого мне это обошлось», — отметила она.
Напомним, инцидент с падением Екатерины Стриженовой в прямом эфире произошёл 29 марта. Телеведущая оступилась, упала и сломала руку.
Позже её по совету Екатерины Малышевой прооперировали в Боткинской больнице Москвы.