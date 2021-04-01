Ведущая Первого канала Екатерина Стриженова опубликовала в Instagram шуточное видео про своё падение во время съёмок программы «Время покажет», после которого она сломала руку.



«Сегодня 1 апреля — день смеха, день дурака! Наверное, самое глупое, что со мной случилось в последнее время, это падение в прямом эфире!» — написала Стриженова.

