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Екатерина Стриженова легла на операцию в Боткинскую больницу по совету Елены Малышевой. Позже она рассказала о своём самочувствии

Телеведущая Екатерина Стриженова рассказала о своём самочувствии после операции из-за перелома руки

Ведущая программы «Время покажет» на Первом канале Екатерина Стриженова, сломавшая руку во время съёмок, рассказала о госпитализации и своём самочувствии. Ей уже сделали операцию.

«Мне быстро оказали помощь. Врач говорит: «Мы можем отвезти вас в травмпункт, но видно, что серьёзный случай, поэтому лучше показать специалисту. Мы позвонили Елене Малышевой, и она сказала: "Надо ехать в Боткинскую"», — рассказала она в своём видеообращении в Instagram 30 марта.

Напомним, что о ЧП с Екатериной Стриженовой стало известно накануне. Ведущая в прямом эфире объявила рекламную паузу, сделала пару шагов назад, оступилась и сломала руку.

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Комментарии (3)

Виктор Наворски
Фонтаночка, пометте, что повезли не в Боткинские бараки в Санкт-Петербурге, а дело очевидно в Москве в одноименной больнице, у нас знаете ли в Боткинской лечат отнюдь не переломы....Опять понаехавших с периферии в редакцию понабрали? Или москалей?
local_
Новость о потере речи вызвала бы более горячую поддержку?
f0ntan
Какова логика тысяч тех, кто плюсует фото сломанной руки и ставит под ним "нравится"?
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