Ведущая программы «Время покажет» на Первом канале Екатерина Стриженова, сломавшая руку во время съёмок, рассказала о госпитализации и своём самочувствии. Ей уже сделали операцию.

«Мне быстро оказали помощь. Врач говорит: «Мы можем отвезти вас в травмпункт, но видно, что серьёзный случай, поэтому лучше показать специалисту. Мы позвонили Елене Малышевой, и она сказала: "Надо ехать в Боткинскую"», — рассказала она в своём видеообращении в Instagram 30 марта.