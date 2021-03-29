У российской ведущей Екатерины Стриженовой диагностировали перелом руки после падения в прямом эфире ток-шоу «Время покажет» на Первом канале. Об этом сообщил её соведущий Руслан Осташко 29 марта.
Падение в прямом эфире попало в кадр. Стриженова объявила рекламную паузу, сделала пару шагов назад и оступилась.
«В студии было очень напряженно. В этот момент Екатерина объявила о перерыве на рекламу. Она часто очень близко к сердцу всё воспринимает, видимо, так произошло и в этот раз. Она задумалась, оступилась и упала. В итоге травма руки, перелом. Сейчас она в больнице. Мы все желаем ей скорейшего выздоровления», — цитирует Осташко «Газета.ру».
Екатерина Стриженова с 2014-го ведёт программу «Время покажет».