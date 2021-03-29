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Екатерину Стриженову госпитализировали во время эфира ток-шоу «Время покажет». Ведущая сломала руку

Екатерина Стриженова сломала руку в прямом эфире Первого канала

У российской ведущей Екатерины Стриженовой диагностировали перелом руки после падения в прямом эфире ток-шоу «Время покажет» на Первом канале. Об этом сообщил её соведущий Руслан Осташко 29 марта.

Падение в прямом эфире попало в кадр. Стриженова объявила рекламную паузу, сделала пару шагов назад и оступилась.

«В студии было очень напряженно. В этот момент Екатерина объявила о перерыве на рекламу. Она часто очень близко к сердцу всё воспринимает, видимо, так произошло и в этот раз. Она задумалась, оступилась и упала. В итоге травма руки, перелом. Сейчас она в больнице. Мы все желаем ей скорейшего выздоровления», — цитирует Осташко «Газета.ру».

Екатерина Стриженова с 2014-го ведёт программу «Время покажет».

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Комментарии (21)

RemyMartin
– Согласись, красивой женщине без зубов, на людях…
– На каких "людях"? На кой она вообще к ним выходит? На кой ее вообще из гаража выпускают?! (с)
Агроном аэродрома
"Ведущая сломала руку" - кому?
265055334
Хоть одна хорошая новость на первом канале
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