У российской ведущей Екатерины Стриженовой диагностировали перелом руки после падения в прямом эфире ток-шоу «Время покажет» на Первом канале. Об этом сообщил её соведущий Руслан Осташко 29 марта.



Падение в прямом эфире попало в кадр. Стриженова объявила рекламную паузу, сделала пару шагов назад и оступилась.