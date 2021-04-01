В Петербурге стартовал весенний призыв. В армию отправятся более 2,6 тысячи новобранцев

В администрации города уточнили, что все районные призывные пункты уже прошли необходимую санобработку. В обязательном порядке призывники будут проходить тестирование на COVID-19. В случае положительного теста новобранца отправят на карантин, после чего обследуют повторно. Призывные пункты будут ждать новобранцев до 15 июля.

В Петербурге, как и по всей стране, стартовала весенне-летняя кампания по призыву в Вооруженные силы РФ. План призыва в Северной столице — 2 651 человек, сообщили 1 апреля в пресс-службе Смольного.

При этом по планам, около 20% призывников должны иметь высшее образование. Часть из них направят в научные роты, которые есть в Военно-учебном научном центре Военно-морской академии имени Кузнецова, в Военно-медицинской академии имени Кирова, в Военной академии связи имени Будённого и в Военной академии материально-технического обеспечения.



Некоторые петербуржцы традиционно отправятся служить в одно из самых элитных подразделений — Президентский полк.



Напомним, что в целом по стране за период с 1 апреля по 15 июля предполагается призвать в армию более 134 тысяч новобранцев.



Также «Фонтанка» писала, что призывникам не разрешается брать с собой в армию смартфоны и другие гаджеты.

