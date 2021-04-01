ВТБ возвращает всех своих сотрудников c удалёнки

Одновременно с этим для ряда подразделений банк намерен внедрить комбинированный режим работы с гибким механизмом ротации, когда персонал сможет частично работать и в офисе, и вне его.

Как сообщили 1 апреля в пресс-службе финансовой организации со ссылкой на председателя правления банка ВТБ Андрея Костина, это будет происходить при условии, что эпидемиологическая ситуация не будет ухудшаться.

ВТБ возвращает своих сотрудников, которые оставались работать на удалённом режиме из-за пандемии, к привычному офисному формату работы.

«На удалёнке у нас до сих пор работает около 10 тысяч человек в одной только Москве, и, несмотря на все сложности такого режима, мы отлично отработали минувший год. Сегодня обстановка позволяет вернуться к живой коммуникации, и мы это делаем», — заявил глава ВТБ.

При этом в банке подчеркнули, что вывод сотрудников на рабочие места будет сопровождаться выполнением всех санитарных требований.



Напомним, что ранее более четверти сотрудников российских компаний сообщили о снижении зарплаты на удалёнке.



Также «Фонтанка» писала, что удалённый режим работы для сотрудников пока сохраняется в каждой третьей компании в России.

