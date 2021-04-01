ВТБ возвращает всех своих сотрудников c удалёнки

ВТБ возвращает своих сотрудников, которые оставались работать на удалённом режиме из-за пандемии, к привычному офисному формату работы.
Как сообщили 1 апреля в пресс-службе финансовой организации со ссылкой на председателя правления банка ВТБ Андрея Костина, это будет происходить при условии, что эпидемиологическая ситуация не будет ухудшаться.
Одновременно с этим для ряда подразделений банк намерен внедрить комбинированный режим работы с гибким механизмом ротации, когда персонал сможет частично работать и в офисе, и вне его.
«На удалёнке у нас до сих пор работает около 10 тысяч человек в одной только Москве, и, несмотря на все сложности такого режима, мы отлично отработали минувший год. Сегодня обстановка позволяет вернуться к живой коммуникации, и мы это делаем», — заявил глава ВТБ.
При этом в банке подчеркнули, что вывод сотрудников на рабочие места будет сопровождаться выполнением всех санитарных требований.
Напомним, что ранее более четверти сотрудников российских компаний сообщили о снижении зарплаты на удалёнке.
Также «Фонтанка» писала, что удалённый режим работы для сотрудников пока сохраняется в каждой третьей компании в России.