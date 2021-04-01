Пассажиров синей ветки метро оставят без «Парка Победы» на два дня

Станция петербургской подземки «Парк Победы» будет закрыта для входа и выхода пассажиров в предстоящие выходные — 3 и 4 апреля. Об этом в начале месяца напоминает городской комитет по транспорту.

«Это необходимо для проведения ремонтных работ в вестибюле станции», — поясняют власти.

Пассажирам придётся пользоваться наземным транспортом. До «Московской» довезут автобусы № 3, 26, 50; трамваи № 29, 45 (3 остановки). К станции «Электросила» ходят автобусы № 3, 26, 50 (2 остановки) и трамвай № 29 (3 остановки).