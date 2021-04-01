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Пассажиров синей ветки метро оставят без «Парка Победы» на два дня

Станция «Парк Победы» в Петербурге будет закрыта из-за ремонта 3 и 4 апреля

Станция петербургской подземки «Парк Победы» будет закрыта для входа и выхода пассажиров в предстоящие выходные — 3 и 4 апреля. Об этом в начале месяца напоминает городской комитет по транспорту.

«Это необходимо для проведения ремонтных работ в вестибюле станции», — поясняют власти.

Пассажирам придётся пользоваться наземным транспортом. До «Московской» довезут автобусы № 3, 26, 50; трамваи № 29, 45 (3 остановки). К станции «Электросила» ходят автобусы № 3, 26, 50 (2 остановки) и трамвай № 29 (3 остановки).

Напомним также, что с 10 января на ремонт закрыта станция метро «Маяковская». Как писала «Фонтанка», капремонт вестибюля и наклонного хода продлится 11 месяцев. Кроме того, по утрам с 5 апреля по 11 июня изменится режим работы наземного вестибюля станции «Петроградская».

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Комментарии (1)

ash364
Это хорошо, что поддерживают то, что построили более 40 лет назад.
А новые станции открывать будут?
Хоть бы по одной в год. В мск вон по 3-5 открывают. Хотя мы уже ближе к омску...
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