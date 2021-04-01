«Петроградскую» будут закрывать по утрам дольше двух месяцев

В связи с капитальным ремонтом эскалатора в петербургском метро изменится режим работы наземного вестибюля станции «Петроградская».



Как сообщили 1 апреля в пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен», с 5 апреля по 11 июня по рабочим дням с 07:45 до 10:45 вход в вестибюль станции будет полностью закрыт, а с 17:00 до 19:30 — ограничен.



При этом при необходимости метрополитен оставляет за собой право корректировать указанный интервал времени закрытия и ограничения вестибюля с учётом фактического пассажиропотока.