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«Петроградскую» будут закрывать по утрам дольше двух месяцев

Станция метро «Петроградская» изменит режим работы из-за ремонта эскалатора

В связи с капитальным ремонтом эскалатора в петербургском метро изменится режим работы наземного вестибюля станции «Петроградская».

Как сообщили 1 апреля в пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен», с 5 апреля по 11 июня по рабочим дням с 07:45 до 10:45 вход в вестибюль станции будет полностью закрыт, а с 17:00 до 19:30 — ограничен.

При этом при необходимости метрополитен оставляет за собой право корректировать указанный интервал времени закрытия и ограничения вестибюля с учётом фактического пассажиропотока.

Ранее «Фонтанка» писала также о ремонте эскалаторов и вестибюля на станции метро «Чернышевская».

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