Празднуйте дома. В Кремле назвали Грузию опасной для россиян

После стихийного митинга с атакой яйцами на отель в Тбилиси, где остановился журналист Владимир Познер, в Кремле заявили, что поездки в Грузию для россиян небезопасны.



Такую оценку сложившейся ситуации 1 апреля дал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Отвечая на вопрос журналистов, он поблагодарил грузинских полицейских, которые обеспечивали безопасность российских граждан, и осудил действия «экстремистски настроенных националистов».

«В Грузии опасно для российских граждан, туда опасно ездить, россияне должны это понимать. Поздравляем Познера с днем рождения, но лучше встречать его дома», — цитирует Пескова «Дождь».