Празднуйте дома. В Кремле назвали Грузию опасной для россиян

После стихийного митинга с атакой яйцами на отель в Тбилиси, где остановился журналист Владимир Познер, в Кремле заявили, что поездки в Грузию для россиян небезопасны.
Такую оценку сложившейся ситуации 1 апреля дал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Отвечая на вопрос журналистов, он поблагодарил грузинских полицейских, которые обеспечивали безопасность российских граждан, и осудил действия «экстремистски настроенных националистов».
«В Грузии опасно для российских граждан, туда опасно ездить, россияне должны это понимать. Поздравляем Познера с днем рождения, но лучше встречать его дома», — цитирует Пескова «Дождь».
Телеведущий Владимир Познер, которому 1 апреля исполнилось 87 лет, уехал отмечать день рождения в Тбилиси. Празднование не задалось: одна гостиница получила штраф за нарушение коронавирусных ограничений, у второй известного гостя встретила толпа антифанатов. Горожане выражали недовольство высказываниями Познера о принадлежности Абхазии, требовали, чтобы он уехал из Грузии, и забрасывали отель яйцами. Телеведущий покинул Грузию на два дня раньше запланированного.