FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+6°C/Завтра: +3
75.64р88.75р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
21
Печать

Празднуйте дома. В Кремле назвали Грузию опасной для россиян

В Кремле прокомментировали акцию протеста из-за приезда Познера в Грузию

После стихийного митинга с атакой яйцами на отель в Тбилиси, где остановился журналист Владимир Познер, в Кремле заявили, что поездки в Грузию для россиян небезопасны.

Такую оценку сложившейся ситуации 1 апреля дал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Отвечая на вопрос журналистов, он поблагодарил грузинских полицейских, которые обеспечивали безопасность российских граждан, и осудил действия «экстремистски настроенных националистов».

«В Грузии опасно для российских граждан, туда опасно ездить, россияне должны это понимать. Поздравляем Познера с днем рождения, но лучше встречать его дома», — цитирует Пескова «Дождь».

Телеведущий Владимир Познер, которому 1 апреля исполнилось 87 лет, уехал отмечать день рождения в Тбилиси. Празднование не задалось: одна гостиница получила штраф за нарушение коронавирусных ограничений, у второй известного гостя встретила толпа антифанатов. Горожане выражали недовольство высказываниями Познера о принадлежности Абхазии, требовали, чтобы он уехал из Грузии, и забрасывали отель яйцами. Телеведущий покинул Грузию на два дня раньше запланированного.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (21)

Buka
В Грузии хорошо и спокойно отдыхать и путешествовать, очень гостеприимный народ, если ведешь себя как человек.
Юра Алекс
Значит в Грузии живут умные и адекватные люди- МОЖНО ЕХАТЬ....
Вашъ Хозяинъ
Политическая проститутка Познер получил прием, соответствующий уровню кремлёвских подпевал. Весь мир уже ополчился на пупкинский диктаторский режим.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний