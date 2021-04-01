«Там выступают бородатая женщина, певицы в нарядах куриц». В Кремле решили не вмешиваться в Евровидение

Дмитрий Песков напомнил, что Евровидение — это шоу-бизнес, в который Кремль не хочет вмешиваться.
«Речь идет все-таки о таком конкурсе шоу-бизнеса, где, вы знаете, там разные образы представлены: там выступают бородатая женщина, там певцы и певицы в нарядах куриц и так далее. Поэтому мы не считаем это в целом нашей заботой и предметом для нашего внимания», — цитирует 1 апреля заявление Дмитрия Пескова РИА Новости.
По его словам, выбор участника осуществляется зрителями, поэтому в Кремле «не считают возможным вмешиваться и комментировать».
На Евровидении Maнижа исполнит композицию «Русская женщина». По словам артистки, эта песня посвящена «трансформации самоощущения женщины за последние несколько столетий». Исполнительница столкнулась с критикой, на которую ответила в юмористическом видео. Следственный комитет попросили проверить песню с точки зрения этики и эстетики.