«Там выступают бородатая женщина, певицы в нарядах куриц». В Кремле решили не вмешиваться в Евровидение

Дмитрий Песков напомнил, что Евровидение — это шоу-бизнес, в который Кремль не хочет вмешиваться.



«Речь идет все-таки о таком конкурсе шоу-бизнеса, где, вы знаете, там разные образы представлены: там выступают бородатая женщина, там певцы и певицы в нарядах куриц и так далее. Поэтому мы не считаем это в целом нашей заботой и предметом для нашего внимания», — цитирует 1 апреля заявление Дмитрия Пескова РИА Новости.

По его словам, выбор участника осуществляется зрителями, поэтому в Кремле «не считают возможным вмешиваться и комментировать».