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«Там выступают бородатая женщина, певицы в нарядах куриц». В Кремле решили не вмешиваться в Евровидение

Пресс-секретарь президента РФ прокомментировал песню Манижи для песенного конкурса «Евровидение»

Дмитрий Песков напомнил, что Евровидение — это шоу-бизнес, в который Кремль не хочет вмешиваться.

«Речь идет все-таки о таком конкурсе шоу-бизнеса, где, вы знаете, там разные образы представлены: там выступают бородатая женщина, там певцы и певицы в нарядах куриц и так далее. Поэтому мы не считаем это в целом нашей заботой и предметом для нашего внимания», — цитирует 1 апреля заявление Дмитрия Пескова РИА Новости.

По его словам, выбор участника осуществляется зрителями, поэтому в Кремле «не считают возможным вмешиваться и комментировать».

На Евровидении Maнижа исполнит композицию «Русская женщина». По словам артистки, эта песня посвящена «трансформации самоощущения женщины за последние несколько столетий». Исполнительница столкнулась с критикой, на которую ответила в юмористическом видео. Следственный комитет попросили проверить песню с точки зрения этики и эстетики.

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