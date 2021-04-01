В России пандемия COVID-19 может закончиться к августу

Эксперт Роспотребнадзора считает возможным резкое снижение заболеваемости коронавирусом в России в летние месяцы.



«Возможно, [летом] будут единичные случаи или даже сотни, но это не настолько существенно в масштабах страны», — цитирует 1 апреля заявление советника директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктора Малеева РИА «Новости».

По словам академика РАН, к августу у многих россиян будет сформирован иммунитет. Кроме того, Малеев напомнил о сезонности коронавируса. Осенью при этом стоит ждать всплеск заболеваемости, так как россияне будут возвращаться из отпусков.