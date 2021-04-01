FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+5°C/Завтра: +3
75.64р88.75р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
7
Печать

В России пандемия COVID-19 может закончиться к августу

Роспотребнадзор допустил снижение заболеваемости коронавирусом до сотен или единичных случаев к лету

Эксперт Роспотребнадзора считает возможным резкое снижение заболеваемости коронавирусом в России в летние месяцы.

«Возможно, [летом] будут единичные случаи или даже сотни, но это не настолько существенно в масштабах страны», — цитирует 1 апреля заявление советника директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктора Малеева РИА «Новости».

По словам академика РАН, к августу у многих россиян будет сформирован иммунитет. Кроме того, Малеев напомнил о сезонности коронавируса. Осенью при этом стоит ждать всплеск заболеваемости, так как россияне будут возвращаться из отпусков.

Замглавы Минздрава России Татьяна Семенова при этом увидела в показателях COVID-19 возможноcть третьей волны.

С начала пандемии в России выявили 4 554 264 случая коронавируса.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (7)

walker_5e4cd299a1c68
Августу какого года? 44-го?
rastaman
Нет, эти ребята, уверен, придумают новую пугалку.
O-o!
Обижаете - аккурат перед :) она кончится строго к сентябрю
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний