В России выросла заболеваемость коронавирусом, но в Петербурге пока ситуация стабильная

Число новых случаев коронавируса в России за сутки подскочило почти на тысячу, в Петербурге роста пока не наблюдается. Об этом 1 апреля сообщает оперативный штаб.

Большинство новых случаев COVID-19 приходятся на столицу, где насчитали 2 151 инфицированного. В стране при этом есть регион, где коронавирус за 24 часа не зафиксировали, — это Чукотка.

Петербург держится на второй строчке. В Северной столице за сутки на COVID-19 проверили почти 23 600 человек. Общее число заболевших в городе выросло до 395 341.