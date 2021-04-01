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В России выросла заболеваемость коронавирусом, но в Петербурге пока ситуация стабильная

В Петербурге насчитали чуть больше 700 случаев коронавируса за сутки

Число новых случаев коронавируса в России за сутки подскочило почти на тысячу, в Петербурге роста пока не наблюдается. Об этом 1 апреля сообщает оперативный штаб.

Большинство новых случаев COVID-19 приходятся на столицу, где насчитали 2 151 инфицированного. В стране при этом есть регион, где коронавирус за 24 часа не зафиксировали, — это Чукотка.

Петербург держится на второй строчке. В Северной столице за сутки на COVID-19 проверили почти 23 600 человек. Общее число заболевших в городе выросло до 395 341.

С начала пандемии в России выявили 4 554 264 случая коронавируса, из которых 4 176 419 закончились выздоровлением. Летальных исходов по стране насчитали 99 233 (12 301 в Петербурге). За день от COVID-19 умерли 383 человека (31 в Петербурге).

В мире уже почти 129 миллионов заболевших. Больше всего зафиксировали в США (30 миллионов), Бразилии (12,7 миллиона) и Индии (12,2 миллиона).

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