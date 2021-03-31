«Я не буду оправдываться вообще ни перед кем». Главный поставщик питания в школах Тюмени отказался отвечать на претензии по качеству еды

«Я не буду оправдываться вообще ни перед кем совершенно. И интервью никаких давать не буду», — кратко сказала 72.RU директор КШП «Центральный» Ольга Гирилюк и бросила трубку. После этого, спустя несколько дней, корреспондент вновь попыталась взять у неё комментарий. Как следует из опубликованной изданием записи, Гирилюк заявила: «Бог накажет вас и ваших детей». Директор комбината назвала журналиста «взяточницей» и пообещала «разнос» от другого СМИ.

На холодную и невкусную еду пожаловались родители тюменских школьников. Но глава крупнейшего тюменского комбината школьного питания, который принадлежит администрации города, отказалась отвечать на претензии и разразилась угрозами и оскорблениями в адрес журналистов.

Как пишет 72.RU, у многих родителей есть претензии к качеству школьного питания, хотя нашлись и те, кто доволен едой. Согласно опросу читателей, 51% не удовлетворены тем, как кормят их ребёнка в школе.

Скандалы со школьным питанием случаются в области довольно часто. В сентябре 2018 года Роспотребнадзор заваливали жалобами не только родители, но и директора учебных заведений. Одному из поставщиков пришлось уйти с рынка. Но жалобы остались.

Компания «Комбинат школьного питания «Центральный» полностью принадлежит администрации Тюмени (учредителем компании является городской департамент имущественных отношений). Предприятие обеспечивает питанием 40 школ города и области, а также пациентов больниц. Согласно информации из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (ГИР БО) за 2019 год, чистая прибыль комбината составила 4,7 миллиона рублей.

Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков пообещал уволить чиновников, ответственных за питание в местных школьных столовых, у которых, по его словам, «вместо души комок осклизлых макарон, а вместо совести — заветренная несвежая сосиска».