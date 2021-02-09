«А вместо совести — заветренная сосиска». Курганский губернатор раскритиковал систему школьного питания

Губернатор Курганской области Вадим Шумков пообещал уволить чиновников, ответственных за питание в местных школьных столовых, у которых «вместо души комок осклизлых макарон, а вместо совести — заветренная несвежая сосиска». Пост об этом глава региона 9 февраля разместил на своей странице в Instagram.
«Получил сигналы по качеству бесплатного питания в наших школах. Хочу официально предупредить и попросить. Тех, у кого вместо души комок осклизлых макарон, а вместо совести — заветренная несвежая сосиска, предупреждаю — не надо вам этим заниматься, экономя на детях и, возможно, решая «свои вопросы» при осуществлении закупок. Таким лучше сразу поискать другую работу. Не с детьми», — написал губернатор.
Ранее в Курганской области разгорелось несколько скандалов, связанных с некачественными школьными обедами. В частности, в одном из учебных заведений ученикам предложили на обед сосиски зеленоватого цвета. Руководство школы тогда заявило, что еда «просто заветрилась».