FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-12°C/Завтра: -17
74.26р89.40р
Что запрещено до конца февраляПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
6
Печать

«А вместо совести — заветренная сосиска». Курганский губернатор раскритиковал систему школьного питания

Губернатор Курганской области Вадим Шумков пообещал уволить чиновников, ответственных за питание в местных школьных столовых, у которых «вместо души комок осклизлых макарон, а вместо совести — заветренная несвежая сосиска». Пост об этом глава региона 9 февраля разместил на своей странице в Instagram.

«Получил сигналы по качеству бесплатного питания в наших школах. Хочу официально предупредить и попросить. Тех, у кого вместо души комок осклизлых макарон, а вместо совести — заветренная несвежая сосиска, предупреждаю — не надо вам этим заниматься, экономя на детях и, возможно, решая «свои вопросы» при осуществлении закупок. Таким лучше сразу поискать другую работу. Не с детьми», — написал губернатор.

Ранее в Курганской области разгорелось несколько скандалов, связанных с некачественными школьными обедами. В частности, в одном из учебных заведений ученикам предложили на обед сосиски зеленоватого цвета. Руководство школы тогда заявило, что еда «просто заветрилась».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (6)

Михаил Петров-Водкин
Не нравится - не ешь. Или от бесплатного отказаться невозможно?
OdinokiyDupri
Господин Сбеглов - присоединяйтесь к параду губернаторов, в школах СПб тоже помоями кормят, не говоря уже об обещанном бесплатном питании, которого не было и нет. Завтраки - это не питание.
Наталия П
Помню любила репку за 1 копейку в школьном буфете
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний