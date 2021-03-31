Испытания теплосетей в Петербурге пройдут до конца апреля. Трубы уже готовят к следующему отопительному сезону

ГУП «ТЭК СПб» до 27 апреля проведет 51 проверку в девяти районах Петербурга и Всеволожском районе Ленобласти. «Петербургтеплоэнерго» в апреле испытает сети от котельной на Южной дороге в Петроградском районе.

Как сообщают комитет по энергетике и «Теплосеть Санкт-Петербурга» 31 марта, 7 и 14 апреля проверят надежность 960 километров тепловых сетей в семи районах города. Первые испытания пройдут в Московском, Фрунзенском и Невском районах.

«Температурные испытания — это обязательные диагностические мероприятия, регламентированные правилами подготовки и проведения отопительного сезона в Санкт-Петербурге, — сообщает пресс-служба. — Они позволяют выявить слабые места трубопроводов, предупредить возможные дефекты, а также провести своевременный ремонт и обеспечить надежность теплоснабжения». Сообщать о повреждениях коммуникаций можно в городской мониторинговый центр по телефонам 004 или 112.

Следующим этапом подготовки к следующему отопительному сезону станет проведение гидравлических испытаний тепловых сетей на прочность и плотность. Всего необходимо подготовить 15 теплоэлектроцентралей, почти 700 котельных и 370 центральных тепловых пунктов, а также более 8,8 тысячи километров теплосетей.

Перед прошлым отопительным сезоном испытания теплосетей пришлось переносить по времени из-за пандемии и домашнего режима, который был предписан горожанам. С наступлением морозов в городе традиционно начали рваться трубы. Накануне прошло заседание отраслевой межведомственной комиссии, где энергетики отчитались о том, что прошли зиму в штатном режиме. «В первом квартале 2021 года было достаточно резонансных дефектов на трубопроводах АО «Теплосеть Санкт-Петербурга». Так, на ул. Кораблестроителей только за январь произошло 7 технологических нарушений. «Снижение количества дефектов — важнейшая задача теплосетевых организаций города», — заявил вице-губернатор Сергей Дрегваль. Кроме того, он призвал минимизировать сроки отключения горячей воды летом.