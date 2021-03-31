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Испытания теплосетей в Петербурге пройдут до конца апреля. Трубы уже готовят к следующему отопительному сезону

В Петербурге с трех районов начинаются температурные испытания теплосетей

Энергетики Петербурга начали подготовку к отопительному сезону 2021/2022. Температурные испытания теплосетей стартуют с Московского, Фрунзенского и Невского районов.

Как сообщают комитет по энергетике и «Теплосеть Санкт-Петербурга» 31 марта, 7 и 14 апреля проверят надежность 960 километров тепловых сетей в семи районах города. Первые испытания пройдут в Московском, Фрунзенском и Невском районах.

ГУП «ТЭК СПб» до 27 апреля проведет 51 проверку в девяти районах Петербурга и Всеволожском районе Ленобласти. «Петербургтеплоэнерго» в апреле испытает сети от котельной на Южной дороге в Петроградском районе.

«Температурные испытания — это обязательные диагностические мероприятия, регламентированные правилами подготовки и проведения отопительного сезона в Санкт-Петербурге, — сообщает пресс-служба. — Они позволяют выявить слабые места трубопроводов, предупредить возможные дефекты, а также провести своевременный ремонт и обеспечить надежность теплоснабжения». Сообщать о повреждениях коммуникаций можно в городской мониторинговый центр по телефонам 004 или 112.

Следующим этапом подготовки к следующему отопительному сезону станет проведение гидравлических испытаний тепловых сетей на прочность и плотность. Всего необходимо подготовить 15 теплоэлектроцентралей, почти 700 котельных и 370 центральных тепловых пунктов, а также более 8,8 тысячи километров теплосетей.

Перед прошлым отопительным сезоном испытания теплосетей пришлось переносить по времени из-за пандемии и домашнего режима, который был предписан горожанам. С наступлением морозов в городе традиционно начали рваться трубы. Накануне прошло заседание отраслевой межведомственной комиссии, где энергетики отчитались о том, что прошли зиму в штатном режиме. «В первом квартале 2021 года было достаточно резонансных дефектов на трубопроводах АО «Теплосеть Санкт-Петербурга». Так, на ул. Кораблестроителей только за январь произошло 7 технологических нарушений. «Снижение количества дефектов — важнейшая задача теплосетевых организаций города», — заявил вице-губернатор Сергей Дрегваль. Кроме того, он призвал минимизировать сроки отключения горячей воды летом.

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Комментарии (5)

Komarinsk2019
Во Фрунзенском районе, например, на прорыв приезжают с новыми трубами в кузове. И уезжают с новыми трубами, это в окно видно. Раза четыре-пять за зиму аварии, отключают воду и отопление, потом испытания перед выключением, нет горячей воды несколько дней, потом летом отключения на две, а по факту на все три недели, потом испытания перед включением. При этом счета за воду всё увеличиваются...
456345
воду отрубили еще вчера днем, отопление тоже. В отопительный сезон! И обещают дать все только не ранее 12 часов 1 апреля. Это если не рванет. А если испытания будут успешными, то только после того, как поставят очередную пломбу на гнилую трубу.
Kot Piter
Они совсем охренели. Отопление ещё даже не отключено, а они его вырубили для испытаний на два дня. БАРАНЫ!
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