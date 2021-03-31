После публикации «Фонтанки» потерявшую родителей 10-летнюю Свету примут в 777-ю школу в Петербурге

Десятилетнюю Свету, потерявшую обоих родителей, зачислят в 777-ю школу в Приморском районе Петербурга. Об этом «Фонтанке» сообщила тётя и опекун ребёнка Александра 31 марта.



Сегодня Александре позвонили из школы и сказали, что девочку примут в четвёртый класс.

Накануне пообещали «посодействовать» в зачислении ребёнка в инженерно-техническую школу № 777 в комитете по образованию Смольного.

Десятилетняя Света из Нижневартовска потеряла обоих родителей. Родная тётя Александра оформила опеку над девочкой и перевезла её в Петербург. Семья живёт рядом с инженерно-технической школой № 777, четверокласснице отказали в приёме в учреждение, сославшись на нехватку мест. Александре предложили 600-ю школу, но до неё надо идти более километра через железнодорожный переход. Ребёнок в новом городе не сможет преодолевать этот путь самостоятельно.