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После публикации «Фонтанки» потерявшую родителей 10-летнюю Свету примут в 777-ю школу в Петербурге

10-летнюю сироту примут в «элитную» школу Петербурга после жалобы в СМИ

Десятилетнюю Свету, потерявшую обоих родителей, зачислят в 777-ю школу в Приморском районе Петербурга. Об этом «Фонтанке» сообщила тётя и опекун ребёнка Александра 31 марта.

Сегодня Александре позвонили из школы и сказали, что девочку примут в четвёртый класс.

Накануне пообещали «посодействовать» в зачислении ребёнка в инженерно-техническую школу № 777 в комитете по образованию Смольного.

Десятилетняя Света из Нижневартовска потеряла обоих родителей. Родная тётя Александра оформила опеку над девочкой и перевезла её в Петербург. Семья живёт рядом с инженерно-технической школой № 777, четверокласснице отказали в приёме в учреждение, сославшись на нехватку мест. Александре предложили 600-ю школу, но до неё надо идти более километра через железнодорожный переход. Ребёнок в новом городе не сможет преодолевать этот путь самостоятельно.

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Комментарии (7)

265055334
Чего вы на фонтанку то накинулись, помогла одному, уже хорошо, плохо что чиновники которые принимают решения, должны принимать таблетки, и быть под наблюдением врачей! К сожалению, это болезьн имбицилизма у них передается из кабинета в кабинет!
dimas062
До чего ж глупые люди, которые сравнивают и ставят в один ряд своих детей с четвероклашкой, потерявшей обоих родителей.
Gumba
Там не только Свету в 777 не берут, там всех местных неприблатнённых детей через ж/д переезд гонят. Как раз сейчас битва за школу идёт активной группой местных родителей.
Может и им Фонтанка поможет, не только Свете?..
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