Льготы для детей силовиков, но не сирот. В петербургскую «элитную» школу отказываются принять девочку, потерявшую обоих родителей

Десятилетняя Света, у которой умерли папа и мама, три недели не может попасть на уроки в Петербурге. Среди переполненных школ Приморского района место девочке нашли в учреждении за железной дорогой. Добираться туда придётся больше километра по незнакомым улицам.



Как рассказала 30 марта «Фонтанке» петербурженка Александра, взявшая под опеку девочку-сироту, ребёнка отказались принимать в близлежащую к месту жительства 777-ю школу. Причина отказа — нехватка мест.

Десятилетняя Света за последние два года потеряла обоих родителей: папа умер от инсульта, маму сгубила онкология. Девочка жила в Нижневартовске, в начале марта её перевезла в Петербург родная тётя Александра. Она оформила опеку над ребёнком. Власти предложили четверокласснице 600-ю школу, расположенную за железной дорогой.