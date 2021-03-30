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Льготы для детей силовиков, но не сирот. В петербургскую «элитную» школу отказываются принять девочку, потерявшую обоих родителей

Потерявшую обоих родителей 10-летнюю девочку отказываются брать в петербургскую «элитную» школу

Десятилетняя Света, у которой умерли папа и мама, три недели не может попасть на уроки в Петербурге. Среди переполненных школ Приморского района место девочке нашли в учреждении за железной дорогой. Добираться туда придётся больше километра по незнакомым улицам.

Как рассказала 30 марта «Фонтанке» петербурженка Александра, взявшая под опеку девочку-сироту, ребёнка отказались принимать в близлежащую к месту жительства 777-ю школу. Причина отказа — нехватка мест.

Десятилетняя Света за последние два года потеряла обоих родителей: папа умер от инсульта, маму сгубила онкология. Девочка жила в Нижневартовске, в начале марта её перевезла в Петербург родная тётя Александра. Она оформила опеку над ребёнком. Власти предложили четверокласснице 600-ю школу, расположенную за железной дорогой.

«Туда идти 1,3 километра, — говорит Александра. — Ребёнка нужно водить, она приехала из маленького города. То есть ещё год-два буду водить её за ручку, она не ориентируется в городе вообще».

Инженерно-техническая школа № 777 находится в подчинении комитета по образованию. В Смольном напомнили, какие категории детей имеют право на первоочередное зачисление: дети сотрудников Следственного комитета, судей, прокуратуры, полиции, таможенных органов РФ, государственной противопожарной службы и военнослужащих.

Ранее родители будущих первоклассников пожаловались, что от близлежащей школы № 777 открепили 11 домов. Таким образом, детей лишили права на первоочередное зачисление. Но после волны возмущений адреса вернули.

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Комментарии (8)

veteran78
Назовите более жесткую и злобную нацию ....?
AnnEVT28
Случилась беда, ребенок потерял родителей. Хорошо есть тетя. Ну неужели не помочь. Конечно есть один вопрос, потянет ли ребенок обучение в 777. Но это начальная школа. И ещё реально некуда ребенка посадить. Все работы заняты. Других причин в данной ситуации быть не может.
264901471
В Нижневартовске нет проблем со школами и с работой для опекунов.
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