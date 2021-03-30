Льготы для детей силовиков, но не сирот. В петербургскую «элитную» школу отказываются принять девочку, потерявшую обоих родителей

Десятилетняя Света, у которой умерли папа и мама, три недели не может попасть на уроки в Петербурге. Среди переполненных школ Приморского района место девочке нашли в учреждении за железной дорогой. Добираться туда придётся больше километра по незнакомым улицам.
Как рассказала 30 марта «Фонтанке» петербурженка Александра, взявшая под опеку девочку-сироту, ребёнка отказались принимать в близлежащую к месту жительства 777-ю школу. Причина отказа — нехватка мест.
Десятилетняя Света за последние два года потеряла обоих родителей: папа умер от инсульта, маму сгубила онкология. Девочка жила в Нижневартовске, в начале марта её перевезла в Петербург родная тётя Александра. Она оформила опеку над ребёнком. Власти предложили четверокласснице 600-ю школу, расположенную за железной дорогой.
«Туда идти 1,3 километра, — говорит Александра. — Ребёнка нужно водить, она приехала из маленького города. То есть ещё год-два буду водить её за ручку, она не ориентируется в городе вообще».
Инженерно-техническая школа № 777 находится в подчинении комитета по образованию. В Смольном напомнили, какие категории детей имеют право на первоочередное зачисление: дети сотрудников Следственного комитета, судей, прокуратуры, полиции, таможенных органов РФ, государственной противопожарной службы и военнослужащих.
Ранее родители будущих первоклассников пожаловались, что от близлежащей школы № 777 открепили 11 домов. Таким образом, детей лишили права на первоочередное зачисление. Но после волны возмущений адреса вернули.