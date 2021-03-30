В Смольном пообещали помочь со школой 10-летней девочке, потерявшей обоих родителей

В комитет по образованию Петербурга поступила жалоба на отказ в зачислении 10-летней сироты в 777-ю школу. В Смольном пообещали «содействовать» в решении проблемы.



«С учетом всех обстоятельств жизненной ситуации, в которой оказался ребёнок, семье будет оказано содействие в зачислении девочки в школу», — прокомментировали в пресс-службе комитета 30 марта.

Десятилетняя Света из Нижневартовска потеряла обоих родителей. Родная тётя Александра оформила опеку над девочкой и перевезла ребёнка в Петербург. Семья живёт рядом с Инженерно-технической школой №777, четверокласснице отказали в приёме в учреждение, сославшись на нехватку мест. Александре предложили 600-ю школу, до неё идти более километра через железнодорожный переход. Ребёнок в новом городе не сможет преодолевать этот путь самостоятельно.