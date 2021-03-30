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В Смольном пообещали помочь со школой 10-летней девочке, потерявшей обоих родителей

Власти Петербурга помогут 10-летней сироте в зачислении в «элитную» школу

В комитет по образованию Петербурга поступила жалоба на отказ в зачислении 10-летней сироты в 777-ю школу. В Смольном пообещали «содействовать» в решении проблемы.

«С учетом всех обстоятельств жизненной ситуации, в которой оказался ребёнок, семье будет оказано содействие в зачислении девочки в школу», — прокомментировали в пресс-службе комитета 30 марта.

Десятилетняя Света из Нижневартовска потеряла обоих родителей. Родная тётя Александра оформила опеку над девочкой и перевезла ребёнка в Петербург. Семья живёт рядом с Инженерно-технической школой №777, четверокласснице отказали в приёме в учреждение, сославшись на нехватку мест. Александре предложили 600-ю школу, до неё идти более километра через железнодорожный переход. Ребёнок в новом городе не сможет преодолевать этот путь самостоятельно.

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Комментарии (3)

aaignat
Помогут, но школа будет в ло
karbofos
"С учетом всех обстоятельств жизненной ситуации" - то есть был бы хоть один из родителей жив, не видать девочки школы?

А на сайте комитета по образованию и науке СПб указаны следующие льготные категории детей:
1) военнослужащие и их семьи;
2) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
3) инвалиды;
4) малоимущие семьи;
5) многодетные семьи;
6) неполная семья.

Как же так? Мы то думали, у нас правовое государство...
Батарейкин
Отберут у опекунши и отправят в детдом?
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