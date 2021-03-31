Счётная палата похвалила Роскосмос. В 2020 году нецелевых трат у него не выявлено, но нарушения всё равно есть

Роскосмос стал намного внимательнее относиться к своей финансовой дисциплине — в частности, в 2020 году нецелевого использования бюджетных средств у него не обнаружено. Об этом со ссылкой на заявление главы Счётной палаты РФ Алексея Кудрина в ходе его выступления в Совете Федерации 31 марта сообщает РИА Новости.
«В этом году также есть нарушения в работе Роскосмоса, у нас постоянно идёт мониторинг. Вместе с тем отмечу, что Роскосмос стал намного внимательнее относиться к своей финансовой дисциплине», — отметил Кудрин.
По его словам, в основном в госкорпорации выявлены нарушения, связанные с отдельными процедурами, бухгалтерским учётом. «Я всё-таки скажу, что в последний год мы не нашли нецелевого использования... И не было выявлено таких нарушений, которые требуют специального реагирования правоохранительных органов», — добавил глава СП.
Напомним, ранее в Счётной палате сообщали, что нашли в Роскосмосе нарушения более чем на 30 млрд рублей. В ответ на это в госкорпорации заявили, что выявленные нарушения «не носили материального характера».