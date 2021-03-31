Счётная палата похвалила Роскосмос. В 2020 году нецелевых трат у него не выявлено, но нарушения всё равно есть

По итогам 2020 года Счётная палата РФ не выявила нецелевого использования бюджетных средств у госкорпорации «Роскосмос»