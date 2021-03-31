Коронавирус «размножил» «Оскар». Премия впервые пройдёт за пределами США

О том, что онлайн-подключение недопустимо, организаторы заявили несколькими днями ранее. Вероятнее всего, дополнительные точки откроют в Париже и в Лондоне, однако точные места пока что не определены.

Церемония вручения премии «Оскар» в 2021 году может пройти не только в Америке, но и во Франции и Великобритании. По информации издания The Hollywood Reporter , решение впервые в истории открыть площадки за пределами Штатов и награждать номинантов одновременно в нескольких точках, устраивая прямые включения, было принято для того, чтобы участники смогли лично участвовать в церемонии, несмотря на пандемию коронавируса.

Несмотря на такие меры, всех участников, у которых есть возможность всё-таки приехать в Лос-Анджелес — именно там пройдёт основная часть шоу, призывают так и поступить. Расходы, связанные с карантином, всем гостям компенсируют партнёры церемонии.



Ради соблюдения мер безопасности «Оскар» 2021 года немного поменяет формат: участники будут появляться в главном зале группами и затем перемещаться в смежные зоны. «Мы сделали своего рода коктейльную вечеринку. Будет весело», — приводит The Hollywood Reporter слова организаторов.



Имена победителей премии объявят в театре Dolby в Лос-Анджелесе 25 апреля, второй точкой на территории Америки станет центральный железнодорожный вокзал Union Station. В этом году впервые в истории премии в конкурсе разрешено участвовать фильмам, которые транслировались на стриминговых сервисах и не были показаны на большом экране. Единственное требование к таким картинам — установленная дата релиза в кино.



О том, какие фильмы претендуют на «Оскар» и почему зрителей ждёт интрига, «Фонтанка» рассказывала в отдельном материале.

