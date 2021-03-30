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Пожарные начали тушить дом «мытищинского стрелка». Тело пока не найдено

Источник сообщил о возможной гибели мужчины, который открыл стрельбу в Подмосковье

Мужчина, который весь день и вечер вторника держал глухую оборону от правоохранительных органов в подмосковном поселке Новые Вешки, мог погибнуть при пожаре, который возник во время штурма его дома. Подозреваемый в незаконном обороте огнестрельного оружия несколько часов отстреливался от сотрудников полиции и Росгвардии, при попытке его задержать пришлось применить гранатомет. В доме возник пожар, раздавались звуки взрывов.

«Он, предварительно, укрылся на чердаке дома. Там пожар, где он, вероятно, мог погибнуть», — сообщил 30 марта РИА Новости источник в правоохранительных органах. Источник также добавил, что по согласованию со следственной группой пожарные начали тушить коттедж.

Официального подтверждения этой информации пока нет. Об обнаружении тела «мытищинского стрелка» также не сообщалось.

Штурм частного дома в Мытищах продолжается уже несколько часов. Ранее сообщалось о ранении одного из сотрудников спецназа, которого увезли на скорой. Известно, что его жизни ничего не угрожает.

Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Днём 30 марта в подмосковных Мытищах в одном из частных домов забаррикадировался вооружённый мужчина, который открыл автоматный огонь и начал бросать гранаты в сотрудников Росгвардии. Сообщалось, что мужчина мог удерживать в доме троих заложников — двоих взрослых родственников и ребёнка.

Личность стрелка установлена — им оказался Владимир Барданов, 1960 года рождения. Его разыскивают судебные приставы за долг по налогам в размере около 150 тысяч рублей. По данным источника, он является генеральным директором фирмы по оптово-розничной торговле и строительству.

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Комментарии (8)

hal9000
Какая то мутная история..что то тут скрывают..
АСмуров
"Известно, что силовики применили гранатомет. А Барданов использовал против спецназовцев не менее 20 гранат. В ходе перестрелки дом, где скрывался злоумышленник, охватил мощный пожар.

В коттедже Владимира Барданова могла находиться подпольная мастерская по изготовлению оружия и взрывчатки, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы."

Эффективность 20 гранат удивила.
265084477
Так и есть - огородами и к Котовскому. А вот зачем дом подпалили? Вспомнили Абдуллу : "Да вот, забрался один приятель и не выходит..."? Один дед с карамультуком, а армию подогнали !
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