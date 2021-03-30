Пожарные начали тушить дом «мытищинского стрелка». Тело пока не найдено

Мужчина, который весь день и вечер вторника держал глухую оборону от правоохранительных органов в подмосковном поселке Новые Вешки, мог погибнуть при пожаре, который возник во время штурма его дома. Подозреваемый в незаконном обороте огнестрельного оружия несколько часов отстреливался от сотрудников полиции и Росгвардии, при попытке его задержать пришлось применить гранатомет. В доме возник пожар, раздавались звуки взрывов.



«Он, предварительно, укрылся на чердаке дома. Там пожар, где он, вероятно, мог погибнуть», — сообщил 30 марта РИА Новости источник в правоохранительных органах. Источник также добавил, что по согласованию со следственной группой пожарные начали тушить коттедж.

