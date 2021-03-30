Пожарные начали тушить дом «мытищинского стрелка». Тело пока не найдено

Мужчина, который весь день и вечер вторника держал глухую оборону от правоохранительных органов в подмосковном поселке Новые Вешки, мог погибнуть при пожаре, который возник во время штурма его дома. Подозреваемый в незаконном обороте огнестрельного оружия несколько часов отстреливался от сотрудников полиции и Росгвардии, при попытке его задержать пришлось применить гранатомет. В доме возник пожар, раздавались звуки взрывов.
«Он, предварительно, укрылся на чердаке дома. Там пожар, где он, вероятно, мог погибнуть», — сообщил 30 марта РИА Новости источник в правоохранительных органах. Источник также добавил, что по согласованию со следственной группой пожарные начали тушить коттедж.
Официального подтверждения этой информации пока нет. Об обнаружении тела «мытищинского стрелка» также не сообщалось.
Штурм частного дома в Мытищах продолжается уже несколько часов. Ранее сообщалось о ранении одного из сотрудников спецназа, которого увезли на скорой. Известно, что его жизни ничего не угрожает.
Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.