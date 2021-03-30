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В Мытищах продолжается штурм частного дома с вооружённым мужчиной. Сообщается о ранении одного из силовиков

При штурме дома с вооружённым мужчиной в Подмосковье ранен сотрудник спецназа

Штурм частного дома в коттеджном посёлке Новые Вешки в подмосковных Мытищах, где забаррикадировался вооружённый мужчина, продолжается уже почти четыре часа. При проведении спецоперации ранен один из сотрудников спецназа. Об этом 30 марта со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает РИА Новости.

Подробности о состоянии здоровья раненого силовика не уточняются. Известно, что с места перестрелки уехала машина скорой помощи с мигалками.

Напомним, ранее стало известно, что днём 30 марта в подмосковных Мытищах в одном из частных домов забаррикадировался вооружённый мужчина, который открыл автоматный огонь и бросил две гранаты в сотрудников Росгвардии.

Также сообщалось, что мужчина мог удерживать в доме троих заложников — двоих взрослых родственников и ребёнка.

Личность стрелка установлена — им оказался Владимир Барданов, 1960 года рождения. Его разыскивают судебные приставы за долг по налогам в размере около 150 тысяч рублей. По данным источника, он является генеральным директором фирмы по оптово-розничной торговле и строительству.

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Комментарии (9)

aaignat
Самое занятное в бездарном штурме спецназом торговавшего оружием преступника в подмосковном поселке Вешки в том, что это - ментовский поселок. Понятно, от кого чувак свои трофеи брал.

Вешки облюбовали экс-глава ГУВД Москвы Анатолий Якунин (сейчас замдиректора ФСИН), начальник Главного управления собственной безопасности МВД Александр Макаров, экс-начальник УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москва Андрей Пучков... Да что там, по данным Другого Ролдугина, на заре поселка там пробовал себя в качестве дачника незабвенный Виктор Золотов (правда через пару лет, в 2001-м, он уступил свою фазенду тогда еще живому Роману Цепову).

И вот сегодня росгвардейцы этого Золотова, три дня назад во время своего профессионального праздника демонстрировавшие блестящие навыки на показательных учениях, показали, что в реальной жизни они могут только с безоружными женщинами на митингах воевать.

Это не вехи, это просто Вешки какие-то.
@roldug

Зы, цепов- символ восхищения выжженкова
RemyMartin
В штыковую поднялись?
Петр Петров
На митинг бы его, блевотники ходили шёлковыми
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