В Мытищах продолжается штурм частного дома с вооружённым мужчиной. Сообщается о ранении одного из силовиков

Штурм частного дома в коттеджном посёлке Новые Вешки в подмосковных Мытищах, где забаррикадировался вооружённый мужчина, продолжается уже почти четыре часа. При проведении спецоперации ранен один из сотрудников спецназа. Об этом 30 марта со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает РИА Новости.



Подробности о состоянии здоровья раненого силовика не уточняются. Известно, что с места перестрелки уехала машина скорой помощи с мигалками.

Напомним, ранее стало известно, что днём 30 марта в подмосковных Мытищах в одном из частных домов забаррикадировался вооружённый мужчина, который открыл автоматный огонь и бросил две гранаты в сотрудников Росгвардии.

