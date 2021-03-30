В Мытищах продолжается штурм частного дома с вооружённым мужчиной. Сообщается о ранении одного из силовиков

Штурм частного дома в коттеджном посёлке Новые Вешки в подмосковных Мытищах, где забаррикадировался вооружённый мужчина, продолжается уже почти четыре часа. При проведении спецоперации ранен один из сотрудников спецназа. Об этом 30 марта со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает РИА Новости.
Подробности о состоянии здоровья раненого силовика не уточняются. Известно, что с места перестрелки уехала машина скорой помощи с мигалками.
Напомним, ранее стало известно, что днём 30 марта в подмосковных Мытищах в одном из частных домов забаррикадировался вооружённый мужчина, который открыл автоматный огонь и бросил две гранаты в сотрудников Росгвардии.
Также сообщалось, что мужчина мог удерживать в доме троих заложников — двоих взрослых родственников и ребёнка.
Личность стрелка установлена — им оказался Владимир Барданов, 1960 года рождения. Его разыскивают судебные приставы за долг по налогам в размере около 150 тысяч рублей. По данным источника, он является генеральным директором фирмы по оптово-розничной торговле и строительству.