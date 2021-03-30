По дому, где забаррикадировался «мытищинский стрелок», нанесли удар из гранатомёта

Сотрудники правоохранительных органов нанесли удар из гранатомёта по частному дому в подмосковном посёлке Новые Вешки, где забаррикадировался и ведёт стрельбу по силовикам вооружённый мужчина, подозреваемый в незаконном хранении оружия. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах 30 марта сообщает «Интерфакс».



«Совершён выстрел из гранатомёта в направлении огневой точки, откуда, предположительно, хозяин дома ведёт стрельбу по правоохранителям», — уточнил собеседник агентства.



По его словам, в доме также раздалось несколько взрывов. «Возможно, сдетонировала часть гранат, принадлежащих хозяину дома», — предположил источник.

