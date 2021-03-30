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По дому, где забаррикадировался «мытищинский стрелок», нанесли удар из гранатомёта

В ходе спецоперации по задержанию вооружённого мужчины в Мытищах силовики использовали гранатомёт

Сотрудники правоохранительных органов нанесли удар из гранатомёта по частному дому в подмосковном посёлке Новые Вешки, где забаррикадировался и ведёт стрельбу по силовикам вооружённый мужчина, подозреваемый в незаконном хранении оружия. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах 30 марта сообщает «Интерфакс».

«Совершён выстрел из гранатомёта в направлении огневой точки, откуда, предположительно, хозяин дома ведёт стрельбу по правоохранителям», — уточнил собеседник агентства.

По его словам, в доме также раздалось несколько взрывов. «Возможно, сдетонировала часть гранат, принадлежащих хозяину дома», — предположил источник.

Напомним, что штурм частного дома в Мытищах продолжается уже несколько часов. Ранее сообщалось о ранении одного из сотрудников спецназа, которого увезли на скорой.

Днём 30 марта в подмосковных Мытищах в одном из частных домов забаррикадировался вооружённый мужчина, который открыл автоматный огонь и бросил две гранаты в сотрудников Росгвардии. Сообщалось, что мужчина мог удерживать в доме троих заложников — двоих взрослых родственников и ребёнка.

Личность стрелка установлена — им оказался Владимир Барданов, 1960 года рождения. Его разыскивают судебные приставы за долг по налогам в размере около 150 тысяч рублей. По данным источника, он является генеральным директором фирмы по оптово-розничной торговле и строительству.

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Комментарии (19)

kobr
Задолбало силовиков - рабочий день заканчивается. Из гранатомета конечно сильно!
baddancer
Срочно набираются отварные эксперты для спецоперации. Вытащили сухогруз в Суэцком канале - выкурим и Мытищенского пенсионера. Давайте, никто кроме нас!
07A
Призовут — мы не потужим, Родине послужим.
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