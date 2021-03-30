Банк России рекомендовал кредиторам продлить реструктуризацию кредитов и займов до 1 июля

Банк России рекомендовал кредиторам продлить реструктуризацию кредитов и займов граждан до 1 июля 2021 года. Об этом регулятор сообщил 30 марта.
Поводами для реструктуризации кредитов или займов граждан являются заболевание заемщика (или члена его семьи) COVID-19 или снижение дохода до уровня, не позволяющего выплачивать задолженность.
По мнению регулятора, кредитные каникулы, ипотечные каникулы и внутрибанковские программы реструктуризации оказались достаточно эффективными антикризисными инструментами, позволяющими снизить риски дефолта заемщиков, обеспечить многим гражданам, оказавшимся в сложной ситуации, возможность восстановить платежеспособность и продолжить исполнять свои обязательства перед кредиторами.
По результатам опроса 76 кредитный организаций, 72% заемщиков смогли вернуться в график по истечении кредитных каникул и 74% заемщиков — по истечении собственных программ реструктуризации банков. Кроме того, в график платежей успешно вернулись 86% заемщиков, получивших ипотечные каникулы по ФЗ № 353 «О потребительском кредите».
Ранее Банк России зафиксировал максимальный рост уровня долговой нагрузки по всем видам кредитов и займов с 2012 года: к 1 января 2021-го показатель вырос до 11,7%. На фоне снижения ставок и запуска новой льготной госпрограммы российские банки в 2020 году выдали рекордный объём ипотечных кредитов, заключив 1,7 млн договоров на 4,3 трлн руб.