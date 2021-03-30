Банк России рекомендовал кредиторам продлить реструктуризацию кредитов и займов до 1 июля

Банк России рекомендовал кредиторам продлить реструктуризацию кредитов и займов граждан до 1 июля 2021 года. Об этом регулятор сообщил 30 марта.



Поводами для реструктуризации кредитов или займов граждан являются заболевание заемщика (или члена его семьи) COVID-19 или снижение дохода до уровня, не позволяющего выплачивать задолженность.

По мнению регулятора, кредитные каникулы, ипотечные каникулы и внутрибанковские программы реструктуризации оказались достаточно эффективными антикризисными инструментами, позволяющими снизить риски дефолта заемщиков, обеспечить многим гражданам, оказавшимся в сложной ситуации, возможность восстановить платежеспособность и продолжить исполнять свои обязательства перед кредиторами.