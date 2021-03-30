Без лишних движений. Онлайн-урегулирование по каско показало десятикратный рост

Один из крупнейших страховщиков России не скрывает: драйвером развития сервиса стала пандемия. Сыграло свою роль и то, что «Ингосстрах» быстро распространил услугу практически на все регионы страны. На сегодняшний день более 11% убытков в каско автовладельцы заявляют удаленно.
IngoMobile. Главное о сервисе
- Более 20% пользователей — клиенты 24–35 лет.
- Около 14% автовладельцев — жители Петербурга.
- 1 рабочий час — время от заявления об убытке до выбора СТО и выдачи направления на ремонт.
- Варианты оформления ДТП: по европротоколу, справке из ГИБДД и другие способы.
«Популярность сервиса превзошла все ожидания, и мы с гордостью заявляем о десятикратном росте случаев, урегулированных онлайн. Необходимо отметить, что новинкой воспользовались представители всех возрастных групп: к примеру, более 1000 заявлений получены от клиентов старше 60 лет. Мы продолжим развитие онлайн-каналов для улучшения взаимодействия с клиентом и повышения нашей эффективности», — отметил Виталий Княгиничев, руководитель дирекции розничного бизнеса СПАО «Ингосстрах».
Чтобы урегулировать убыток по каско онлайн, нужно открыть мобильное приложение IngoMobile, предоставить страховщику необходимую информацию и приложить подтверждение (фотографии поврежденного автомобиля и документы). Согласовав заявку, страховая компания сформирует направление на ремонт. Пользователь может выбрать подходящую станцию техобслуживания прямо со смартфона.
Напомним, IngoMobile полезен не только автомобилистам. Приложение позволят продлить любой страховой полис, оплатить счет, оформить страхование квартиры — в том числе по ипотеке. Обладатели полиса ДМС в смартфоне могут выбрать клинику и записаться к врачу.
Россияне оценили функциональность и удобство сервиса: за последнее полугодие прирост новых пользователей среди клиентов «Ингосстрах» составил 25%.
Новости компаний
*Данные компании «Ингосстрах» за 2020 год (в сравнении с 2019 годом).
Лицензии ЦБ РФ на осуществление страхования: СИ №0928, СЛ №0928, ОС №0928–03, ОС №0928–04, ОС №0928–05 и на осуществление перестрахования ПС № 0928, выданные 23.09.2015 и ОС №0928–02 от 28.09.2016 г., все лицензии без ограничения срока действия.