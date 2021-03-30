Петербурженке пришлось в суде доказывать, что работала в украинской школе, чтобы получить досрочную страховую пенсию

Петербургские судебные приставы обязали отделение Пенсионного фонда засчитать жительнице города учительский стаж и назначить досрочную страховую пенсию по старости. Женщине пришлось в суде доказывать, что в конце 90-х она преподавала в одной из школ Севастополя.



Как сообщает 30 марта пресс-служба УФССП по Петербургу, в Пушкинский районный отдел судебных приставов поступил исполнительный лист из районного суда об обязании отделения Пенсионного фонда засчитать жительнице Петербурга более 6 лет стажа работы учителем и назначить ей досрочную пенсию. В феврале 2018 года петербурженка обратилась в госучреждение с заявлением о назначении досрочной страховой пенсии по старости, полагавшейся ей по Закону «О страховых пенсиях» и соглашению «О гарантиях прав граждан — участников СПГ в области пенсионного обеспечения» как проработавшей учителем более 25 лет. Ранее в Пенсионном фонде ей отказали в этом, не насчитав требуемых 25 лет стажа, однако оказалось, что они не учли работу женщины в одной из школ Севастополя с 1997 по 2003 год. Судья запросила информацию из Пенсионного фонда Украины, и там подтвердили, что указанные спорные периоды работы учительницы должны быть учтены при подсчете трудового стажа, по которому она теперь имеет право на досрочную пенсию.