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Петербурженке пришлось в суде доказывать, что работала в украинской школе, чтобы получить досрочную страховую пенсию

Приставы помогли учительнице из Петербурга получить досрочную пенсию

Петербургские судебные приставы обязали отделение Пенсионного фонда засчитать жительнице города учительский стаж и назначить досрочную страховую пенсию по старости. Женщине пришлось в суде доказывать, что в конце 90-х она преподавала в одной из школ Севастополя.

Как сообщает 30 марта пресс-служба УФССП по Петербургу, в Пушкинский районный отдел судебных приставов поступил исполнительный лист из районного суда об обязании отделения Пенсионного фонда засчитать жительнице Петербурга более 6 лет стажа работы учителем и назначить ей досрочную пенсию. В феврале 2018 года петербурженка обратилась в госучреждение с заявлением о назначении досрочной страховой пенсии по старости, полагавшейся ей по Закону «О страховых пенсиях» и соглашению «О гарантиях прав граждан — участников СПГ в области пенсионного обеспечения» как проработавшей учителем более 25 лет. Ранее в Пенсионном фонде ей отказали в этом, не насчитав требуемых 25 лет стажа, однако оказалось, что они не учли работу женщины в одной из школ Севастополя с 1997 по 2003 год. Судья запросила информацию из Пенсионного фонда Украины, и там подтвердили, что указанные спорные периоды работы учительницы должны быть учтены при подсчете трудового стажа, по которому она теперь имеет право на досрочную пенсию.

Судебные приставы уведомили отделение Пенсионного фонда о задолженности и принудительных мерах, которые могут быть применены, если решение суда не будет исполнено. Вскоре учреждение включило спорный период в специальный стаж петербурженке, назначило ей пенсию по старости с февраля 2018 года и полностью рассчиталось с ней за указанный период.

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Комментарии (6)

Ref
Это хорошо, что Пенсионный фонд Украины ответил на запрос. А могли бы и послать...
Валентин Хадаев
До каких пор нас россиян будут дергать из за этого кусочка скалы неизвестно как попавшего ко мне в соседи ...порой . читая о очередной санкции хочется найти этого скалолаза и сказать пи ....ли домой . я не должен из за тебя тратить свои деньги . нервы ....очередных санкций ...гаварите он возвратился домой . а каким образом домой . Домой это в турцию . в монголию . в тьмутаракань ...вот пускай они и получают люлей из за этих приспособленцев .бегающих от одной страны в другую как гулящая девка на южном курорте .
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Да, хорошо с этим Крымом получилось. Те деньги, которые россияне платили в ПФР теперь щедро делятся с теми, кто туда не копейки не вложил. Еще и донбассам паспорта раздали, тоже теперь российскую пенсию получать будут. Украине затраты на пенсионеров сократили, если, конечно, все эти хохлы не умудрятся и там пенсию получать.
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